***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
11.03.2022 18:29
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve KAP'ta yayımlaması zorunluğu çevçevesinde hazırlanan raporumuz ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009664
BIST
18:052.054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.043
18:0514,6993
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,1552
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,6269
18:0516,1241
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,2202
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,0644
18:05937,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -14,53
|Açılış
|: 937,49
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
924,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEPET
|2,31
|20.281.852
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|27.276.766
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.638.769
|% 9,93
|
|EUYO
|3,37
|8.901.742
|% 8,36
|
|ALCTL
|25,80
|54.939.658
|% 7,59
|
|KRSTL
|6,25
|19.764.232
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,56
|50.638.623
|% -5,75
|
|SKTAS
|2,95
|17.205.773
|% -5,45
|
|AKFGY
|2,52
|118.858.335
|% -4,91
|
|IHAAS
|11,32
|6.323.570
|% -4,39
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 2,64
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% -2,80
|
|SISE
|13,53
|2.295.669.950
|% 2,81
|
|GARAN
|11,77
|2.051.295.718
|% 0,43
|
|EREGL
|33,98
|1.924.440.839
|% -1,85
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% -2,80
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 2,64
|
|ODAS
|1,52
|370.927.221
|% 0,66
|
|DOHOL
|3,19
|771.729.907
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,69
|710.943.110
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6944
|14,6993
|% -1,04
|
|Euro
|16,0603
|16,1241
|% -1,35
|
|Sterlin
|19,1554
|19,2515
|% -0,98
|
|Frank
|15,6992
|15,7938
|% -1,09
|
|Riyal
|3,9091
|3,9287
|% -0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|-11,77
|
|Altın Gr.
|939
|940
|-12,42
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,27
|-0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,76
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866