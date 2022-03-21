***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Dağıtım Teklifi ve Bedelsiz Sermaye Artırımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 21.03.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHDEF00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, HEDEF, TREHDEF00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHDEF00025 2.473.693,53 9,89477B Grubu, HEDEF, TREHDEF00017 27.210.628,86 9,89477Ek Açıklamalar21.03.2022 Tarih ve 4 sayılı yönetim kurulu toplantısındaŞirketimizin 202?1 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan? 29.684.322,39 ?TL ?temettünün ortaklarımıza pay senedi olarak dağıtılmasına ve kar dağıtımına ilişkin teklifimizin genel kurul onayına sunulmasına,Ayrıca yasal kayıtlarımızdaki 45.315.677,61 TL hisse senedi ihraç priminin sermayeye ilavesineBu çerçevede toplam 75?.000.000 TL (%25 oranında) bedelsiz sermaye artırımı yapılmasınaoy birliği ile karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 Hedef Kar Dağıtım 2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011823BIST