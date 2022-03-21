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***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.03.2022 18:20
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Dağıtım Teklifi ve Bedelsiz Sermaye Artırımı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 21.03.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHDEF00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, HEDEF, TREHDEF00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHDEF00025 2.473.693,53 9,89477
B Grubu, HEDEF, TREHDEF00017 27.210.628,86 9,89477

Ek Açıklamalar
21.03.2022 Tarih ve 4 sayılı yönetim kurulu toplantısında
Şirketimizin 202?1 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan? 29.684.322,39 ?TL ?temettünün ortaklarımıza pay senedi olarak dağıtılmasına ve kar dağıtımına ilişkin teklifimizin genel kurul onayına sunulmasına,
Ayrıca yasal kayıtlarımızdaki 45.315.677,61 TL hisse senedi ihraç priminin sermayeye ilavesine
Bu çerçevede toplam 75?.000.000 TL (%25 oranında) bedelsiz sermaye artırımı yapılmasına
oy birliği ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Hedef Kar Dağıtım 2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011823


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