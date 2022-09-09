***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2022 12:11
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Hedef Holding A.Ş.'nin finans sektöründeki büyüme stratejisi çerçevesinde hakim ortağımız Sibel Gökalp, Namık Kemal Gökalp ve şirketimiz Hedef Holding A.Ş., Koru Sigorta A.Ş.'nin ("Koru Sigorta") paylarının %99,83'üne iştirak etmek için Koru Sigorta'nın mevcut pay sahipleri olan Erhan Çiftçioğlu, Fazıla Çiftçioğlu, Doruk Çiftçioğlu, Atıf Bülent Bora, Sim Bora, Esra Bora ile pay devir sözleşmesi imzaladığı 02.06.2022 tarihinde kamuya duyurulmuştu.
02.06.2022 tarihli duyurumuzda, pay devir sözleşmesinin kapanışı öncesinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve tabi olması halinde Rekabet Kurulu'na başvuru yapılacağı ve izinlerin verilmesi halinde Kapanış hesaplarına esas uyarlamalar gerçekleştirilerek işlemin kapanışının gerçekleştirileceği ifade edilmişti.
17.06.2022 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Koru Sigorta A.Ş. sermayesindeki pay devrine ilişkin başvurumuzu değerlendirerek pay devrini uygun bulduğunu şirketimize bildirmiş idi.
Rekabet Kurulu tarafından da Koru Sigorta A.Ş. sermayesindeki pay devrine ilişkin başvurumuz değerlendirilmiş ve işlem izne tabi olarak değerlendirilerek, 09.09.2022 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen kararında işleme izin verildiği bildirilmiştir
Konu izinler sonrası pay devir sözleşmesi gereğince devir-kapanış hazırlıklarına başlanacak olup, işlem sürecindeki gelişmeler hakkında yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061868
BIST