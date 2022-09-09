Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.09.2022 12:11
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Hedef Holding A.Ş.'nin finans sektöründeki büyüme stratejisi çerçevesinde hakim ortağımız Sibel Gökalp, Namık Kemal Gökalp ve şirketimiz Hedef Holding A.Ş., Koru Sigorta A.Ş.'nin ("Koru Sigorta") paylarının %99,83'üne iştirak etmek için Koru Sigorta'nın mevcut pay sahipleri olan Erhan Çiftçioğlu, Fazıla Çiftçioğlu, Doruk Çiftçioğlu, Atıf Bülent Bora, Sim Bora, Esra Bora ile pay devir sözleşmesi imzaladığı 02.06.2022 tarihinde kamuya duyurulmuştu. 
02.06.2022 tarihli duyurumuzda, pay devir sözleşmesinin kapanışı öncesinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve tabi olması halinde Rekabet Kurulu'na başvuru yapılacağı ve izinlerin verilmesi halinde Kapanış hesaplarına esas uyarlamalar gerçekleştirilerek işlemin kapanışının gerçekleştirileceği ifade edilmişti.
17.06.2022 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Koru Sigorta A.Ş. sermayesindeki pay devrine ilişkin başvurumuzu değerlendirerek pay devrini uygun bulduğunu şirketimize bildirmiş idi. 
Rekabet Kurulu tarafından da Koru Sigorta A.Ş. sermayesindeki pay devrine ilişkin başvurumuz değerlendirilmiş ve işlem izne tabi olarak değerlendirilerek, 09.09.2022 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen kararında işleme izin verildiği bildirilmiştir
Konu izinler sonrası pay devir sözleşmesi gereğince devir-kapanış hazırlıklarına başlanacak olup, işlem sürecindeki gelişmeler hakkında yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061868


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:183.529
Değişim :  2,66% |  91,48
Açılış :  3.465  
Önceki Kapanış :  3.437  
En Yüksek
3.546 En Düşük
3.452
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARAN 26,18 2.843.939.503 % 10,00  
ISCTR 12,44 3.644.627.070 % 9,99  
HALKB 13,76 1.385.300.339 % 9,99  
GRNYO 4,96 3.139.834 % 9,98  
KLNMA 20,88 3.617.250 % 9,95  
daha fazla
14:18 Alış Satış %  
Dolar 18,2279 18,2458 % 0,13  
Euro 18,3357 18,3456 % 0,64  
Sterlin 21,0680 21,1736 % 0,78  
Frank 18,9212 19,0352 % 1,12  
Riyal 4,8383 4,8626 % 0,05  
daha fazla
14:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.728 18,95  
Altın Gr. 1.012 1.012 10,93  
Cumhuriyet 6.764 6.866 36,00  
Tam 6.794 6.865 36,00  
Yarım 3.311 3.351 13,00  
Çeyrek 1.660 1.676 7,00  
Gümüş.Ons 18,72 18,75 0,20  
Gümüş Gr. 10,99 11,00 0,12  
B. Petrol 90,84 90,84 1,69  
Seans Raporu 14:18
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru