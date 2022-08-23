***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.08.2022 11:21
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 325000000 65.569.024,32 TRY 20,18 İŞTİRAK
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM KURULUŞU 228000000 68.399.997,82 TRY 30,00 İŞTİRAK
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 12000000 10740000 TRY 89,50 BAĞLI ORTAKLIK
HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI 500000000 100000000 TRY 20 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057727
BIST
11:113.097
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 34,20
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
11:1118,1287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0635
|Açılış
|: 18,2380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1287
En Düşük
18,0210
11:1118,0182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0395
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
11:111.014,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,48
|Açılış
|: 1.014,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.014,11
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler11:11
|BFREN
|1.306,80
|12.314.826
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|2.223.378
|% 9,97
|
|DMSAS
|8,99
|59.452.215
|% 8,05
|
|CMBTN
|348,00
|29.087.322
|% 7,61
|
|KGYO
|17,63
|13.170.052
|% -6,22
|
|OYLUM
|3,63
|25.123.256
|% -5,22
|
|PSGYO
|4,09
|79.340.203
|% -3,76
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|AYEN
|25,60
|24.176.436
|% -3,32
|
|THYAO
|68,55
|1.434.628.550
|% 1,18
|
|YKBNK
|5,99
|1.062.992.953
|% 3,45
|
|AKBNK
|11,14
|1.038.479.098
|% 3,53
|
|GARAN
|21,96
|799.721.024
|% 4,57
|
|EREGL
|29,90
|762.045.003
|% 1,56
|
|EKGYO
|3,92
|725.786.260
|% 1,03
|
|YKBNK
|5,99
|1.062.992.953
|% 3,45
|
|ALBRK
|2,21
|257.695.826
|% 5,74
|
|AKBNK
|11,14
|1.038.479.098
|% 3,53
|
|ISCTR
|7,89
|704.223.737
|% 5,76
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1231
|18,1287
|% 0,35
|
|Euro
|18,0070
|18,0182
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,2499
|21,3565
|% 0,37
|
|Frank
|18,6952
|18,8079
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8122
|4,8363
|% 0,43
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|4,80
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|6,06
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.828
|6.886
|4,00
|
|Yarım
|3.327
|3.367
|2,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.683
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,08
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,07
|
|B. Petrol
|97,25
|97,25
|0,77
|
Seans Raporu
11:11
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