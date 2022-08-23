***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiHEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 325000000 65.569.024,32 TRY 20,18 İŞTİRAKİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM KURULUŞU 228000000 68.399.997,82 TRY 30,00 İŞTİRAKHEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 12000000 10740000 TRY 89,50 BAĞLI ORTAKLIKHEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI 500000000 100000000 TRY 20 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057727BIST