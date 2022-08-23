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***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.08.2022 11:21
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 325000000 65.569.024,32 TRY 20,18 İŞTİRAK
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM KURULUŞU 228000000 68.399.997,82 TRY 30,00 İŞTİRAK
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 12000000 10740000 TRY 89,50 BAĞLI ORTAKLIK
HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI 500000000 100000000 TRY 20 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057727


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 1.306,80 12.314.826 % 10,00  
SNPAM 12,10 565.881 % 10,00  
HKTM 16,10 2.223.378 % 9,97  
DMSAS 8,99 59.452.215 % 8,05  
CMBTN 348,00 29.087.322 % 7,61  
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11:11 Alış Satış %  
Dolar 18,1231 18,1287 % 0,35  
Euro 18,0070 18,0182 % 0,22  
Sterlin 21,2499 21,3565 % 0,37  
Frank 18,6952 18,8079 % 0,28  
Riyal 4,8122 4,8363 % 0,43  
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11:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.741 4,80  
Altın Gr. 1.014 1.014 6,06  
Cumhuriyet 6.771 6.873 -56,00  
Tam 6.828 6.886 4,00  
Yarım 3.327 3.367 2,00  
Çeyrek 1.669 1.683 1,00  
Gümüş.Ons 19,06 19,08 0,08  
Gümüş Gr. 11,08 11,10 0,07  
B. Petrol 97,25 97,25 0,77  
Seans Raporu 11:11
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