***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
03.10.2022 11:00
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
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Türkçe
Şirket Merkezi Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. Selvilievler Sitesi N26-5 Üsküdar / İSTANBUL
Yeni Şirket Merkezi
Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. N4/2 D:7 Ümraniye/İstanbul
Değişiklik Tarihi
01/10/2022
Açıklamalar
Şirket merkezimiz 01.10.2022 tarihinde Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. N4/2 D:7 Ümraniye/İstanbul adresine taşınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066605
BIST
11:343.439
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 46,62
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.409
11:3418,5889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0388
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
11:3418,3669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1399
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4007
En Düşük
18,1735
11:341.020,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,19
|Açılış
|: 1.020,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler11:32
|SEKFK
|8,37
|36.404.113
|% 9,99
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|SASA
|77,80
|1.949.093.972
|% 9,12
|
|AKSA
|65,15
|309.823.669
|% 8,58
|
|BAGFS
|26,32
|87.476.520
|% 8,22
|
|KIMMR
|10,95
|33.857
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|ULUFA
|4,21
|24.586.273
|% -6,44
|
|GRNYO
|4,28
|1.412.922
|% -4,25
|
|SRVGY
|102,50
|7.355.089
|% -4,12
|
|THYAO
|79,55
|3.590.805.280
|% 2,45
|
|SASA
|77,80
|1.949.093.972
|% 9,12
|
|AKBNK
|12,75
|1.655.685.808
|% 2,74
|
|VAKBN
|7,93
|1.541.771.955
|% 4,07
|
|SISE
|27,48
|1.332.723.086
|% 1,25
|
|VAKBN
|7,93
|1.541.771.955
|% 4,07
|
|EKGYO
|4,21
|736.900.952
|% -0,71
|
|YKBNK
|8,04
|1.319.819.284
|% 3,47
|
|HALKB
|8,17
|1.244.588.979
|% 6,52
|
|TSKB
|2,65
|402.928.892
|% 0,00
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5735
|18,5806
|% 0,16
|
|Euro
|18,3487
|18,3594
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,0592
|21,1649
|% 0,58
|
|Frank
|18,7209
|18,8337
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9284
|4,9531
|% 0,17
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|7,71
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|6,73
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.815
|6.881
|8,00
|
|Yarım
|3.321
|3.362
|5,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.681
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,91
|20,93
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,52
|12,54
|0,18
|
|B. Petrol
|89,39
|89,39
|0,53
|
Seans Raporu
11:32
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-
11:47SEKFK
Yüzde 9.99 oranında artışla 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 476, 120 adet işlem
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11:46RAYSG
Yüzde 6.90 oranında artışla 14.71 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 556 adet işlem
-
11:45XU100
Endeks 3, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 31, 413.00 milyon TL de
-
11:44YEOTK
Yüzde 5.98 oranında artışla 27.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 754, 924 adet işlem
-
11:42BARMA
Yüzde 5.04 oranında artışla 52.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 805, 590 adet işlem