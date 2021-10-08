***HEDEF* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***HEDEF******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [HEDEF]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHedef Holding A.Ş.'nin Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'ye İlişkin Yatırım Stratejileri Kapsamında Alınan Yönetim Kurulu Kararları ile birlikte Sibel Gökalp Tarafından Verilen Günlük Geri Alım Emri Taahhüdü ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin https://hedefholding.com/yatirimci-iliskileri sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969103BIST