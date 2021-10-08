***HEDEF* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
08.10.2021 19:05
***HEDEF******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [HEDEF]
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Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hedef Holding A.Ş.'nin Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'ye İlişkin Yatırım Stratejileri Kapsamında Alınan Yönetim Kurulu Kararları ile birlikte Sibel Gökalp Tarafından Verilen Günlük Geri Alım Emri Taahhüdü ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin https://hedefholding.com/yatirimci-iliskileri sitesinden de erişilebilir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969103
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
18:058,9477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0727
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
18:0510,3723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0970
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3872
En Düşük
10,2298
18:05506,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 6,09
|Açılış
|: 506,76
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|179,30
|25.399.825
|% 10,00
|
|KSTUR
|187,00
|490.372
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.574.411
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.714.497
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.664.250
|% 9,99
|
|KERVN
|0,72
|1.045.691
|% -10,00
|
|SEYKM
|14,58
|2.951.954
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|4.293.729
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.909.353
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,50
|267.245.081
|% -9,62
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% -0,96
|
|ASELS
|15,77
|1.121.651.270
|% 1,68
|
|SASA
|27,50
|942.680.072
|% 2,92
|
|THYAO
|14,09
|922.184.227
|% -0,21
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% -1,44
|
|EKGYO
|1,78
|448.711.572
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|460.235.146
|% -0,84
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% -0,96
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% -1,44
|
|DOHOL
|2,58
|302.158.880
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9494
|8,9553
|% 0,90
|
|Euro
|10,3582
|10,3737
|% 0,96
|
|Sterlin
|12,1639
|12,2249
|% 1,03
|
|Frank
|9,6243
|9,6823
|% 1,20
|
|Riyal
|2,3806
|2,3925
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|3,16
|
|Altın Gr.
|506
|507
|5,84
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,10
|
|B. Petrol
|82,37
|82,37
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM