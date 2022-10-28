***HEKTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
28.10.2022 10:22
***HEKTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler HEKTS
İlgili Şirket Ünvanı HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 860.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.530.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 1.290.000.000
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) 380.000.000
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) 0
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
HEKTS, TRAHEKTS91E4 637.847
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 31.10.2022
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 01.11.2022
Satılacak Payların Satış Fiyatı Beheri 0,01 TL nominal değerli 100 adet paya denk gelen 1 lotun nominal değeri 1 TL olup, 1 lot nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ENG-HEKTAŞ.pdf
EK: 2 HEKTAŞ-TR.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074961
BIST