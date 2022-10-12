***HEKTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.10.2022 09:19
***HEKTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEKTS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 20/10/2022) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071023
BIST
10:393.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 5,28
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.568
10:3918,5903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6134
En Düşük
18,5241
10:3918,0645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1064
En Düşük
17,9891
10:39997,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,53
|Açılış
|: 997,48
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler10:39
|USAK
|3,74
|56.718.215
|% 10,00
|
|GESAN
|104,20
|189.963.096
|% 9,97
|
|COSMO
|63,00
|1.985.130
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,12
|13.142.159
|% 9,88
|
|HEKTS
|24,46
|410.777.246
|% 9,86
|
|MEGAP
|4,82
|11.385.558
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|11.385.558
|% -9,91
|
|KTSKR
|38,00
|32.218.346
|% -4,76
|
|UZERB
|40,00
|53.120
|% -4,53
|
|RTALB
|8,77
|27.209.888
|% -3,73
|
|ASELS
|32,80
|926.682.462
|% 1,67
|
|THYAO
|84,30
|679.160.723
|% -0,24
|
|KONTR
|95,95
|481.463.874
|% 5,73
|
|SASA
|83,65
|474.622.143
|% -1,70
|
|SISE
|29,06
|435.810.532
|% -1,22
|
|EKGYO
|4,32
|307.332.541
|% 0,23
|
|AKFGY
|4,16
|185.141.372
|% 1,46
|
|ISCTR
|8,32
|330.244.940
|% 0,36
|
|YKBNK
|8,26
|326.956.700
|% -0,60
|
|HUNER
|6,61
|226.938.658
|% 5,76
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5872
|18,5903
|% 0,03
|
|Euro
|18,0530
|18,0645
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,3647
|20,4669
|% 0,15
|
|Frank
|18,6176
|18,7298
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9292
|4,9540
|% -0,03
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|3,66
|
|Altın Gr.
|997
|997
|1,38
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.716
|6.779
|11,00
|
|Yarım
|3.272
|3.314
|5,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.658
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|0,02
|
|B. Petrol
|94,31
|94,31
|0,02
|