***HEKTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.10.2022 08:59
***HEKTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEKTS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 20/10/2022) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073004
BIST
18:053.880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.917
En Düşük
3.844
18:0518,6004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6277
En Düşük
18,5562
18:0518,2381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0645
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,2381
En Düşük
18,1338
18:05975,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,15
|Açılış
|: 975,53
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|34,10
|163.484.355
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|550.625.920
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|421.530.982
|% 10,00
|
|BRYAT
|730,40
|109.106.157
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|29.996.100
|% 9,99
|
|GLBMD
|10,85
|26.635.275
|% -9,28
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|AKFGY
|4,15
|344.993.541
|% -6,32
|
|KLKIM
|34,84
|145.244.793
|% -5,33
|
|AZTEK
|20,12
|144.899.353
|% -5,09
|
|THYAO
|97,40
|6.277.120.391
|% 0,15
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|AKBNK
|15,71
|5.758.492.557
|% 4,11
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|EKGYO
|4,45
|2.288.418.976
|% 1,37
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|TSKB
|2,79
|1.052.707.406
|% 4,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5921
|18,6004
|% 0,02
|
|Euro
|18,2004
|18,2381
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,7932
|20,8975
|% 0,15
|
|Frank
|18,4286
|18,5396
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9312
|4,9559
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.631
|1.632
|2,28
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,94
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.635
|6.735
|22,00
|
|Yarım
|3.233
|3.293
|11,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.647
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,01
|
|B. Petrol
|93,09
|93,09
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
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17:59METRO
Yüzde 5.88 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 829, 993 adet işlem
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17:58BNTAS
Yüzde 4.45 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 031, 578 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 3, 868 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 77, 490.00 milyon TL de
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17:57TKNSA
Yüzde 8.44 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 194, 137 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 9.46 oranında artışla 19.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 745, 855 adet işlem