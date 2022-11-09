***HEKTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
09.11.2022 18:17
***HEKTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS.E) payında 10/11/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbiri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 09/12/2022'dir.
HEKTS.E payında halihazırda uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" tedbiri de 09/12/2022 tarihine (seans sonuna) kadar uzatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078733
BIST
18:054.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,68
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
18:0518,5948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0722
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
18:0518,6731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
18:051.022,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,47
|Açılış
|: 1.022,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.030,08
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|84,15
|95.468.634
|% 10,00
|
|HEKTS
|36,08
|2.663.321.851
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.919.100.877
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.942.773
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|162.132.431
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|127.113.292
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|61.583.261
|% -9,94
|
|VKING
|10,62
|2.088.134
|% -9,92
|
|SNGYO
|5,22
|204.870.731
|% -9,84
|
|KERVT
|11,06
|437.683.545
|% -9,79
|
|THYAO
|111,20
|10.102.115.230
|% -1,59
|
|ASELS
|37,74
|7.881.594.616
|% 4,31
|
|EREGL
|34,72
|5.910.207.947
|% -2,85
|
|TCELL
|32,14
|4.647.366.694
|% 9,32
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 1,31
|
|EKGYO
|5,06
|3.291.508.072
|% -2,69
|
|SKBNK
|2,15
|681.094.380
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.919.100.877
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 1,31
|
|TSKB
|3,07
|933.351.895
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5938
|18,5986
|% 0,41
|
|Euro
|18,6501
|18,6659
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,1336
|21,2396
|% -0,84
|
|Frank
|18,8425
|18,9560
|% 0,64
|
|Riyal
|4,9318
|4,9566
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-3,85
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|5,90
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.845
|6.908
|20,00
|
|Yarım
|3.335
|3.377
|9,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.688
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,24
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,80
|12,81
|0,08
|
|B. Petrol
|93,70
|93,70
|-1,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58KOZAL
Yüzde 5.28 oranında artışla 215.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 110, 994 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 102, 112.00 milyon TL de
-
17:57KMPUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 129.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 505 adet işlem
-
17:56MNDRS
Yüzde 6.69 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 799, 753 adet işlem
-
17:55TCELL
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem