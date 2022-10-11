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***HEKTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Özsermaye Hali Duyuruları

11.10.2022 18:41
***HEKTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Özsermaye Hali Duyuruları


***HEKTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Özsermaye Hali Duyuruları )

İlgili Şirketler [HEKTS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
VİOP Özsermaye Hali Duyuruları

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Dayanak varlığı Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) olan vadeli işlem sözleşmelerinde gerçekleştirilen özsermaye hali uyarlamalarına ilişkin duyuru ekte yer almaktadır.
Önemle duyurulur.
VİOP




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070935


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