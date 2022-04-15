***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2022 14:44
***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HEKTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEKTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021086
BIST
14:532.480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,96
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.485
En Düşük
2.472
14:5314,6409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0372
|Açılış
|: 14,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5874
14:5315,8476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0038
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7927
14:53929,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,18
|Açılış
|: 929,28
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler14:51
|IHAAS
|16,94
|18.283.550
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.188.488
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.123.445
|% 9,95
|
|JANTS
|83,00
|258.016.856
|% 8,57
|
|ERSU
|4,93
|49.313.768
|% -6,98
|
|OYLUM
|2,32
|5.879.432
|% -4,92
|
|CANTE
|27,76
|24.784.040
|% -4,87
|
|HEKTS
|22,06
|407.301.557
|% -4,25
|
|SELGD
|4,26
|1.738.214
|% -3,40
|
|THYAO
|37,32
|1.282.688.085
|% -0,11
|
|EKGYO
|2,93
|1.211.049.540
|% -1,68
|
|GARAN
|13,65
|1.136.510.259
|% -0,36
|
|SAHOL
|21,76
|793.692.635
|% 0,18
|
|SISE
|17,36
|676.571.888
|% 0,06
|
|EKGYO
|2,93
|1.211.049.540
|% -1,68
|
|TSKB
|1,87
|472.144.074
|% 1,08
|
|ODAS
|2,32
|345.967.642
|% 0,43
|
|YKBNK
|5,13
|595.709.399
|% -0,19
|
|KARSN
|5,46
|484.660.056
|% 1,49
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6378
|14,6420
|% 0,26
|
|Euro
|15,8350
|15,8584
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,0766
|19,1723
|% 0,14
|
|Frank
|15,4771
|15,5704
|% 0,25
|
|Riyal
|3,8925
|3,9120
|% 0,22
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|929
|929
|2,33
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.118
|6.270
|10,48
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|5,06
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,10
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|