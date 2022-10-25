***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 11:59
***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HEKTS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEKTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073887
BIST
11:523.999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 21,02
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
11:5218,6099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
11:5218,3633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0316
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
11:52984,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,19
|Açılış
|: 984,33
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler11:50
|AGYO
|8,36
|19.272.893
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|1.699.341
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|271.846.587
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|431.209.326
|% 9,99
|
|DOGUB
|9,36
|14.180.014
|% 9,99
|
|PENTA
|63,80
|60.922.659
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|212.439.868
|% -9,89
|
|GESAN
|142,50
|447.923.440
|% -9,81
|
|YEOTK
|48,00
|69.162.844
|% -9,77
|
|ALKA
|39,96
|189.450.368
|% -8,95
|
|THYAO
|101,20
|2.304.790.250
|% 1,71
|
|SASA
|107,80
|1.250.361.809
|% 7,80
|
|YKBNK
|9,63
|1.082.613.673
|% 2,77
|
|AKBNK
|15,84
|1.039.526.278
|% 2,46
|
|EREGL
|30,80
|932.417.788
|% 1,05
|
|TSKB
|3,12
|609.766.715
|% 7,59
|
|SKBNK
|2,12
|410.524.053
|% 7,07
|
|EKGYO
|4,71
|892.727.156
|% 1,73
|
|YKBNK
|9,63
|1.082.613.673
|% 2,77
|
|ISCTR
|9,98
|870.216.695
|% 3,31
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6043
|18,6119
|% 0,16
|
|Euro
|18,3488
|18,3594
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,0023
|21,1076
|% 0,41
|
|Frank
|18,4802
|18,5916
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9343
|4,9590
|% 0,03
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.644
|-6,14
|
|Altın Gr.
|984
|985
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.636
|6.721
|-48,00
|
|Yarım
|3.233
|3.283
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.643
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,96
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,13
|
|B. Petrol
|90,77
|90,77
|-0,44
|
Seans Raporu
11:50
daha fazla
-
12:04EUYO
Yüzde 5.95 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 010, 651 adet işlem
-
12:03MEPET
Yüzde 5.19 oranında artışla 4.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 107, 664 adet işlem
-
12:02MOBTL
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 965, 870 adet işlem
-
12:01XU100
Endeks 4, 010 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 27, 553.00 milyon TL de
-
12:01NTHOL
Yüzde 6.54 oranında artışla 14.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 685, 364 adet işlem