***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 17:10
***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEKTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093250
BIST
17:285.522
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -104,49
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.479
17:2818,7450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0233
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
17:2819,9158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1497
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
17:281.119,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 13,82
|Açılış
|: 1.119,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler17:28
|BFREN
|5.230,80
|315.315.018
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|16.615.026
|% 9,99
|
|POLTK
|1.792,80
|41.548.227
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|77.459.860
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|42.250.731
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|55.414.749
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.907.926
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.351.476
|% -9,93
|
|KLGYO
|3,62
|136.467.634
|% -9,73
|
|SANEL
|20,52
|25.000.420
|% -9,44
|
|EREGL
|42,70
|12.076.818.086
|% 1,09
|
|KRDMD
|19,71
|8.691.642.778
|% 4,78
|
|EKGYO
|9,41
|7.137.389.514
|% -0,11
|
|ASELS
|65,10
|6.570.967.874
|% -5,79
|
|THYAO
|144,50
|6.363.664.797
|% -1,97
|
|EKGYO
|9,41
|7.137.389.514
|% -0,11
|
|KRDMD
|19,71
|8.691.642.778
|% 4,78
|
|EREGL
|42,70
|12.076.818.086
|% 1,09
|
|YKBNK
|11,57
|3.239.982.207
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,42
|3.155.487.689
|% -1,97
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7400
|18,7450
|% 0,12
|
|Euro
|19,9065
|19,9158
|% 0,76
|
|Sterlin
|22,5233
|22,6362
|% 0,82
|
|Frank
|20,1303
|20,2516
|% 1,08
|
|Riyal
|4,9706
|4,9956
|% 0,17
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|22,26
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|15,09
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.571
|7.629
|54,00
|
|Yarım
|3.666
|3.729
|26,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.865
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,63
|0,20
|
|B. Petrol
|80,11
|80,11
|-1,99
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -124, 12 kaybederek (% -2.04 ) 5, 972
-
17:43XU100
Endeks 5, 516 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 96 altında . İşlem hacmi 112, 335.00 milyon TL de
-
17:43ZRGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 532, 554 adet işlem
-
17:42PLTUR
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 13.49 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 052, 445 adet işlem
-
17:41VAKFN
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 984, 725 adet işlem