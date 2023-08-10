***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2023 16:32
***HEKTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEKTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183749
BIST
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17:157.583
En Düşük
|Değişim
|: -0,23%
|| -17,81
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.500
En Yüksek
7.766
17:1527,0419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0518
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0436
En Düşük
26,4619
17:1529,8597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2277
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
17:151.666,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,37
|Açılış
|: 1.666,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler17:13
|TRCAS
|18,70
|308.328.436
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|19.598.619
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|208.599.146
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|13.191.567
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|DGGYO
|35,10
|72.036.391
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|IMASM
|19,66
|1.152.139.478
|% -9,98
|
|DERIM
|16,14
|91.252.474
|% -9,98
|
|ASGYO
|18,24
|3.784.284.047
|% -9,97
|
|THYAO
|264,00
|12.924.746.991
|% 1,54
|
|YKBNK
|16,24
|11.573.806.122
|% 1,25
|
|ISCTR
|17,96
|11.264.029.901
|% 1,87
|
|AKBNK
|32,00
|10.144.927.281
|% 3,36
|
|ASTOR
|119,30
|6.989.548.479
|% 1,88
|
|YKBNK
|16,24
|11.573.806.122
|% 1,25
|
|SKBNK
|3,76
|2.319.246.153
|% 9,94
|
|ISCTR
|17,96
|11.264.029.901
|% 1,87
|
|EKGYO
|8,69
|2.852.227.593
|% -4,08
|
|AKBNK
|32,00
|10.144.927.281
|% 3,36
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0343
|27,0401
|% 0,19
|
|Euro
|29,8047
|29,8522
|% 0,74
|
|Sterlin
|34,4036
|34,5761
|% 0,47
|
|Frank
|30,8302
|31,0159
|% 0,55
|
|Riyal
|7,1841
|7,2201
|% 0,12
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|4,59
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|8,72
|
|Cumhuriyet
|11.384
|11.556
|-30,00
|
|Tam
|11.114
|11.211
|-4,00
|
|Yarım
|5.565
|5.631
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.816
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,78
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,88
|0,19
|
|B. Petrol
|87,25
|87,25
|-0,30
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:28ULUFA
Yüzde 9.96 oranında artışla 10.05 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 672, 378 adet işlem
-
17:27MAALT
Yüzde 5.12 oranında artışla 817.80 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 981 adet işlem
-
17:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 88 artarak (% 0.39 ) 8, 292
-
17:26XU100
Endeks 7, 611 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 178, 118.00 milyon TL de
-
17:26AGHOL
Yüzde 4.66 oranında artışla 182.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 135, 146 adet işlem