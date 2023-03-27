***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPaya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) ihraç edilmesine yönelik Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ve "Borçlanma Senedi İhracı" başlıklı 10. Maddesinin tadil edilmesi için yaptığımız başvuru T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/03/2023 tarih E29833736-110.03.03-35179 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından da 27/03/2023 tarih E-50035491-431.02-00083990056 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Esas sözleşme tadil metninin onaylı hali ekte olup 30.03.2023 tarihli genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128262BIST