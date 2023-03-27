***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.03.2023 18:40
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Paya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) ihraç edilmesine yönelik Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ve "Borçlanma Senedi İhracı" başlıklı 10. Maddesinin tadil edilmesi için yaptığımız başvuru T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/03/2023 tarih E29833736-110.03.03-35179 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından da 27/03/2023 tarih E-50035491-431.02-00083990056 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Esas sözleşme tadil metninin onaylı hali ekte olup 30.03.2023 tarihli genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128262
BIST
18:054.998
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|Değişim
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|EUREN
|12,32
|770.639.649
|% 10,00
|
|DGATE
|15,51
|20.876.319
|% 10,00
|
|MARTI
|3,74
|130.268.668
|% 10,00
|
|BVSAN
|72,70
|360.535.594
|% 9,98
|
|DGGYO
|46,08
|78.435.778
|% 9,98
|
|CANTE
|52,60
|318.326.723
|% -9,93
|
|KRSTL
|10,43
|91.938.358
|% -9,93
|
|GMTAS
|11,06
|424.127.435
|% -9,93
|
|EPLAS
|42,10
|60.704.662
|% -7,92
|
|ONCSM
|146,80
|51.718.042
|% -7,67
|
|ASTOR
|60,70
|4.149.178.364
|% -5,01
|
|EREGL
|37,38
|4.143.845.693
|% 0,75
|
|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
|
|GOKNR
|24,10
|2.588.355.734
|% -1,55
|
|EKGYO
|6,88
|1.242.831.890
|% -0,29
|
|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
|
|KATMR
|1,32
|203.933.318
|% -2,94
|
|ISCTR
|13,62
|1.934.073.949
|% -1,66
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,6123
|20,6251
|% 0,60
|
|Euro
|20,8900
|20,9000
|% 0,43
|
|Sterlin
|23,3724
|23,4896
|% 0,62
|
|Frank
|20,7374
|20,8623
|% 0,51
|
|Riyal
|5,0666
|5,0920
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-23,59
|
|Altın Gr.
|1.199
|1.199
|-12,63
|
|Cumhuriyet
|8.103
|8.225
|-92,00
|
|Tam
|8.126
|8.227
|-112,00
|
|Yarım
|3.984
|4.026
|-55,00
|
|Çeyrek
|1.992
|2.013
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,02
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,13
|-0,13
|
|B. Petrol
|77,92
|77,92
|3,33
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