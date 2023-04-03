***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas Sözleşme Tadili, Şirketimizin 30.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş olup, Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 03.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131327BIST