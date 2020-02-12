***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.857.033 -2.423.310 20.198.361 49.239.871 142.871.955 142.871.955Transferler2.502.485 46.737.386 -49.239.871Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)468.828 106.192.653 106.661.481 106.661.481Dönem Sonu Bakiyeler22 75.857.033 -1.954.482 22.700.846 46.737.386 106.192.653 249.533.435 249.533.435Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.857.033 -1.954.482 22.700.846 46.737.386 106.192.653 249.533.435 249.533.435Transferler8.058.458 57.046.850 -65.105.308Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-617.267 145.571.250 144.953.983 144.953.983Sermaye Arttırımı151.714.066 2.256.362 153.970.428 153.970.428Kar Payları-41.087.345 -41.087.345 -41.087.345Dönem Sonu Bakiyeler22 227.571.099 2.256.362 -2.571.749 30.759.303 103.784.236 145.571.250 507.370.501 507.370.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI74.651.445 -185.870.457Dönem Karı (Zararı)145.571.250 106.192.653Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)145.571.250 106.192.653Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler81.061.976 65.463.202Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23,24,25,28 13.601.220 5.469.028Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler346.881 -392.527Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7a 658.096 89.764Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -311.215 -482.291Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.239.464 1.181.078Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 2.916.538 1.703.413Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20a 322.926 -522.335Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler64.059.353 47.164.767Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.668.445 -1.789.722Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler65.727.798 48.954.489Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 -184.942 12.040.856İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-100.865.287 -329.424.314Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-170.576.534 -149.704.935Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.262.623 -23.569.628Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10.271.187 -142.035.433Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.483.384 -12.752.596Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.134.106 -203.743Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler40.085.193 -1.157.979Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları125.767.939 -157.768.459Alınan Faiz1.668.445 1.789.722Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20b -473.468 -580.699Vergi İadeleri (Ödemeleri)-52.348.580 -29.402.629Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 37.109 91.608YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-159.768.270 -33.041.224Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-23.622.592 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri129.103 171.446Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri129.103 171.446Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-136.138.817 -33.212.670Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -134.831.111 -32.484.332Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.307.706 -728.338Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-135.964FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI248.511.031 225.399.751Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri153.970.429 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri153.970.429 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri295.151.470 282.556.483Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-85.210.904 -8.202.333Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.571.116 0Ödenen Temettüler-41.087.345 0Ödenen Faiz-65.741.503 -48.954.399YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)163.394.206 6.488.070NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)163.394.206 6.488.070DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.546.863 7.058.793DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ176.941.069 13.546.863Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 176.954.772 13.546.863Ticari Alacaklar7a 431.752.861 261.871.531İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar32 228.047 2.365İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar431.524.814 261.869.166Diğer Alacaklar9a 533.428 190.008İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar533.428 190.008Stoklar11 258.163.550 268.123.522Peşin Ödenmiş Giderler18 26.343.723 19.014.427Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 32.446.470 19.730.571Diğer Dönen Varlıklar21 11.816.731 14.150.209ARA TOPLAM938.011.535 596.627.131TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR938.011.535 596.627.131DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9a 163.162 9.461İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar163.162 9.461Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 2.170.970 2.098.765Maddi Duran Varlıklar12a 197.432.408 71.264.541Kullanım Hakkı Varlıkları12b 36.444.008 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar49.317.083 17.810.024Şerefiye15 10.321.922 10.321.922Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 38.995.161 7.488.102Ertelenmiş Vergi Varlığı30 1.885.612 1.095.062TOPLAM DURAN VARLIKLAR287.413.243 92.277.853TOPLAM VARLIKLAR1.225.424.778 688.904.984KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 249.257.102 309.132.508İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar249.257.102 309.132.508Banka Kredileri235.883.675 309.132.508Kiralama İşlemlerinden Borçlar13.373.427 0Ticari Borçlar7b 83.252.957 64.769.573İlişkili Taraflara Ticari Borçlar32 10.061.092 4.069.615İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar73.191.865 60.699.958Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 7.410.691 4.276.585Diğer Borçlar9b 10.693.256 5.296.852İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.960.402 2.301.512İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.732.854 2.995.340Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 3.872.245 5.816.464Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30.801Kısa Vadeli Karşılıklar20a 3.277.402 2.174.690Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.589.790 1.810.004Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar687.612 364.686ARA TOPLAM357.794.454 391.466.672TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER357.794.454 391.466.672UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 344.867.162 41.430.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar344.867.162 41.430.000Banka Kredileri323.442.545 41.430.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar21.424.617 0Uzun Vadeli Karşılıklar9.064.208 6.474.877Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20b 9.064.208 6.474.877Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 6.328.453 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER360.259.823 47.904.877TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER718.054.277 439.371.549ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar507.370.501 249.533.435Ödenmiş Sermaye227.571.100 75.857.033Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.256.362 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.571.750 -1.954.482Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.571.750 -1.954.482Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.571.750 -1.954.482Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30.759.303 22.700.845Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları103.784.236 46.737.386Net Dönem Karı veya Zararı145.571.250 106.192.653TOPLAM ÖZKAYNAKLAR507.370.501 249.533.435TOPLAM KAYNAKLAR1.225.424.778 688.904.984Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23a 732.677.504 497.071.893Satışların Maliyeti23b -419.081.256 -273.752.146TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)313.596.248 223.319.747BRÜT KAR (ZARAR)313.596.248 223.319.747Genel Yönetim Giderleri24b -22.735.517 -14.085.170Pazarlama Giderleri24a -37.609.511 -26.175.612Araştırma ve Geliştirme Giderleri24c -11.528.751 -5.495.769Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 7.821.238 4.188.884Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -4.273.201 -17.150.554ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)245.270.506 164.601.526Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28a 516.000 367.591Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28b -63.760 -64.036FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)245.722.746 164.905.081Finansman Gelirleri29a 2.720.379 13.466.894Finansman Giderleri29b -103.056.817 -60.138.466SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)145.386.308 118.233.509Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri184.942 -12.040.856Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -171.539 -11.188.186Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 356.481 -852.670SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)145.571.250 106.192.653DÖNEM KARI (ZARARI)145.571.250 106.192.653Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları145.571.250 106.192.653Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Yüz Adet Hisse Senedi (TL) 31 1,28000000 1,40000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-617.267 468.828Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20b -791.368 601.061Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler174.101 -132.233Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi174.101 -132.233Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-617.267 468.828TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)144.953.983 106.661.481Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları144.953.983 106.661.481http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818699BIST