***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor
11.02.2022 20:31
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
227.571.100 2.256.362 -2.571.750 0 30.759.303 103.784.236 145.571.250 507.370.501 507.370.501
Transferler
7.328.141 138.243.109 -145.571.250 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-299.815 8.541.316 180.498.608 188.740.109 188.740.109
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
83.235.986 83.235.986 83.235.986
Kar Payları
-6.912.155 -6.912.155 -6.912.155
Dönem Sonu Bakiyeler
2.4 227.571.100 2.256.362 83.235.986 -2.871.565 8.541.316 38.087.444 235.115.190 180.498.608 772.434.441 772.434.441
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
227.571.100 2.256.362 83.235.986 -2.871.565 8.541.316 38.087.444 235.115.190 180.498.608 772.434.441 772.434.441
Transferler
8.397.696 172.100.912 -180.498.608 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.814.169 7.840.521 325.757.016 328.783.368 328.783.368
Sermaye Arttırımı
632.428.900 2.947.400 -232.428.900 402.947.400 402.947.400
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-92.000.000 -92.000.000 -92.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000.000 5.203.762 -8.764.014 -7.685.734 16.381.837 46.485.140 174.787.202 325.757.016 1.412.165.209 1.412.165.209
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-463.582.595 -157.982.936
Dönem Karı (Zararı)
325.757.016 180.498.608
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
325.757.016 180.498.608
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
245.201.918 86.773.275
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25b-26-30b 48.900.232 27.135.734
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
453.636 -237.943
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8a 145.915 838.190
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 307.721 -1.076.133
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.598.424 4.036.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 6.706.031 3.829.419
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22a -107.607 206.753
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
187.986.459 86.293.696
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31a -16.468.467 -2.507.809
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31b 204.454.926 88.801.505
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31 -5.676.260 485.728
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -5.676.260 485.728
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 8.573.207 -29.838.843
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
30 -1.633.780 -1.101.269
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.047.910.148 -426.300.645
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-911.591.213 -284.324.691
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.491.386 -104.490.376
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-729.854.458 -155.228.428
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
594.861.681 127.667.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23.776.138 5.278.878
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.610.910 -15.203.299
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-476.951.214 -159.028.762
Alınan Faiz
16.468.467 2.507.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -2.110.787 -918.546
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
32 -1.079.923 -583.486
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8a 90.862 40.049
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-743.189.254 -243.787.872
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3 -92.000.000 -57.860.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.781.037 1.649.746
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14a-30 2.745.444 1.606.135
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 35.593 43.611
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-633.263.980 -219.272.953
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -586.458.078 -217.080.038
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -46.805.902 -2.192.915
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -1.054.535
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
11 -20.706.311 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
11 -20.706.311 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 32.750.268
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.227.497.532 300.425.211
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
402.947.400 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
402.947.400 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 2.270.685.395 756.722.422
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.173.816.209 -371.378.548
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -17.831.393 -11.944.107
Ödenen Temettüler
-896.941 -1.143.968
Ödenen Faiz
7 -253.590.720 -71.830.588
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.725.683 -101.345.597
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.725.683 -101.345.597
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 75.595.472 176.941.069
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 96.321.155 75.595.472
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020 Bir Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 96.691.275 75.600.817
Ticari Alacaklar
8a 1.654.538.937 751.807.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
34 523.890 666.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.654.015.047 751.141.422
Diğer Alacaklar
10a 3.547.176 22.024.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10a 3.547.176 22.024.438
Türev Araçlar
6 169.694.609 48.868.820
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 169.694.609 48.868.820
Stoklar
13 1.146.573.859 417.027.122
Peşin Ödenmiş Giderler
11 107.967.422 123.387.606
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
34 870.800 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
107.096.622 123.387.606
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 1.079.923 583.486
Diğer Dönen Varlıklar
23 88.849.086 32.980.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 88.849.086 32.980.421
ARA TOPLAM
3.268.942.287 1.472.280.409
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.268.942.287 1.472.280.409
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
8a 8.623.198 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8a 8.623.198 0
Diğer Alacaklar
10a 836.074 449.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10a 836.074 449.686
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 4.775.883 5.221.772
Maddi Duran Varlıklar
14 1.038.724.957 424.449.605
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 43.014.887 28.103.776
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
208.944.129 159.103.427
Şerefiye
18 106.319.692 106.319.692
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 102.624.437 52.783.735
Peşin Ödenmiş Giderler
11 20.706.311 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
34 11.789.746 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.916.565 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 31.248.152 29.946.481
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.356.873.591 647.274.747
TOPLAM VARLIKLAR
4.625.815.878 2.119.555.156
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.210.061.295 894.459.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.210.061.295 894.459.973
Banka Kredileri
7 2.195.583.914 820.343.770
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 14.477.381 16.398.374
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 0 57.717.829
Ticari Borçlar
8b 816.378.438 221.516.757
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
34 15.696.283 6.033.082
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
800.682.155 215.483.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 37.126.829 13.350.691
Diğer Borçlar
10b 26.095.202 28.058.692
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.930.792 7.827.733
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.164.410 20.230.959
Türev Araçlar
6 10.935.886 485.728
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 10.935.886 485.728
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.817.455 2.997.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.817.455 2.997.040
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 2.948.394 227.555
Kısa Vadeli Karşılıklar
22a 5.806.761 4.261.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.175.943 2.522.688
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.630.818 1.738.425
ARA TOPLAM
3.112.170.260 1.165.357.549
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.112.170.260 1.165.357.549
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
61.213.837 157.447.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 61.213.837 157.447.473
Banka Kredileri
7 30.245.588 145.563.600
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 30.968.249 11.883.873
Uzun Vadeli Karşılıklar
22b 21.376.652 12.416.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22b 21.376.652 12.416.952
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 18.889.920 11.898.741
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.480.409 181.763.166
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.213.650.669 1.347.120.715
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.412.165.209 772.434.441
Ödenmiş Sermaye
24a 860.000.000 227.571.100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24a 5.203.762 2.256.362
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-8.764.014 83.235.986
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.685.734 -2.871.565
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.685.734 -2.871.565
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24c -7.685.734 -2.871.565
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.381.837 8.541.316
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
16.381.837 8.541.316
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
16.381.837 8.541.316
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24b 46.485.140 38.087.444
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
174.787.202 235.115.190
Net Dönem Karı veya Zararı
325.757.016 180.498.608
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.412.165.209 772.434.441
TOPLAM KAYNAKLAR
4.625.815.878 2.119.555.156
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25a 2.020.718.336 1.013.719.129
Satışların Maliyeti
25b -1.312.393.367 -662.405.526
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
708.324.969 351.313.603
BRÜT KAR (ZARAR)
708.324.969 351.313.603
Genel Yönetim Giderleri
26b -79.282.890 -46.824.354
Pazarlama Giderleri
26a -87.330.503 -50.758.497
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26c -31.274.904 -18.269.154
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 5.016.538 3.962.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -86.011.169 -8.110.152
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
429.442.041 231.314.111
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30a 2.578.830 1.979.252
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30b -181.144 -386.217
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
431.839.727 232.907.146
Finansman Gelirleri
31a 126.884.880 12.555.878
Finansman Giderleri
31b -224.394.384 -94.803.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
334.330.223 150.659.765
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.573.207 29.838.843
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
32 -4.438.104 -227.555
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32 -4.135.103 30.066.398
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
325.757.016 180.498.608
DÖNEM KARI (ZARARI)
325.757.016 180.498.608
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
325.757.016 180.498.608
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Yüz Adet Adi Hisse Senedi (TL) 33 0,48000000 0,39000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.814.169 -299.815
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22b -6.017.711 -374.769
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.203.542 74.954
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.203.542 74.954
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.840.521 8.541.316
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.598.468 10.676.645
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
10.598.468 10.676.645
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.757.947 -2.135.329
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-2.757.947 -2.135.329
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.026.352 8.241.501
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
328.783.368 188.740.109
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
328.783.368 188.740.109
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001329
BIST