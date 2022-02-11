***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler227.571.100 2.256.362 -2.571.750 0 30.759.303 103.784.236 145.571.250 507.370.501 507.370.501Transferler7.328.141 138.243.109 -145.571.250 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-299.815 8.541.316 180.498.608 188.740.109 188.740.109Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi83.235.986 83.235.986 83.235.986Kar Payları-6.912.155 -6.912.155 -6.912.155Dönem Sonu Bakiyeler2.4 227.571.100 2.256.362 83.235.986 -2.871.565 8.541.316 38.087.444 235.115.190 180.498.608 772.434.441 772.434.441Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler227.571.100 2.256.362 83.235.986 -2.871.565 8.541.316 38.087.444 235.115.190 180.498.608 772.434.441 772.434.441Transferler8.397.696 172.100.912 -180.498.608 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.814.169 7.840.521 325.757.016 328.783.368 328.783.368Sermaye Arttırımı632.428.900 2.947.400 -232.428.900 402.947.400 402.947.400Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-92.000.000 -92.000.000 -92.000.000Dönem Sonu Bakiyeler860.000.000 5.203.762 -8.764.014 -7.685.734 16.381.837 46.485.140 174.787.202 325.757.016 1.412.165.209 1.412.165.209Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-463.582.595 -157.982.936Dönem Karı (Zararı)325.757.016 180.498.608Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)325.757.016 180.498.608Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler245.201.918 86.773.275Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25b-26-30b 48.900.232 27.135.734Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler453.636 -237.943Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8a 145.915 838.190Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 307.721 -1.076.133Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.598.424 4.036.172Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 6.706.031 3.829.419Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22a -107.607 206.753Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler187.986.459 86.293.696Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31a -16.468.467 -2.507.809Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31b 204.454.926 88.801.505Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler31 -5.676.260 485.728Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 -5.676.260 485.728Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32 8.573.207 -29.838.843Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler30 -1.633.780 -1.101.269İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.047.910.148 -426.300.645Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-911.591.213 -284.324.691Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.491.386 -104.490.376Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-729.854.458 -155.228.428Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler594.861.681 127.667.271Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)23.776.138 5.278.878Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.610.910 -15.203.299Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-476.951.214 -159.028.762Alınan Faiz16.468.467 2.507.809Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -2.110.787 -918.546Vergi İadeleri (Ödemeleri)32 -1.079.923 -583.486Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8a 90.862 40.049YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-743.189.254 -243.787.872Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları3 -92.000.000 -57.860.398Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.781.037 1.649.746Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14a-30 2.745.444 1.606.135Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 35.593 43.611Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-633.263.980 -219.272.953Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -586.458.078 -217.080.038Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -46.805.902 -2.192.915Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 -1.054.535Verilen Nakit Avans ve Borçlar11 -20.706.311 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar11 -20.706.311 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 32.750.268FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.227.497.532 300.425.211Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri402.947.400 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri402.947.400 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 2.270.685.395 756.722.422Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -1.173.816.209 -371.378.548Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -17.831.393 -11.944.107Ödenen Temettüler-896.941 -1.143.968Ödenen Faiz7 -253.590.720 -71.830.588YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.725.683 -101.345.597NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.725.683 -101.345.597DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 75.595.472 176.941.069DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 96.321.155 75.595.472Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020 Bir Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 96.691.275 75.600.817Ticari Alacaklar8a 1.654.538.937 751.807.699İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar34 523.890 666.277İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.654.015.047 751.141.422Diğer Alacaklar10a 3.547.176 22.024.438İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10a 3.547.176 22.024.438Türev Araçlar6 169.694.609 48.868.820Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 169.694.609 48.868.820Stoklar13 1.146.573.859 417.027.122Peşin Ödenmiş Giderler11 107.967.422 123.387.606İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler34 870.800 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler107.096.622 123.387.606Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 1.079.923 583.486Diğer Dönen Varlıklar23 88.849.086 32.980.421İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23 88.849.086 32.980.421ARA TOPLAM3.268.942.287 1.472.280.409TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.268.942.287 1.472.280.409DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar8a 8.623.198 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8a 8.623.198 0Diğer Alacaklar10a 836.074 449.686İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10a 836.074 449.686Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 4.775.883 5.221.772Maddi Duran Varlıklar14 1.038.724.957 424.449.605Kullanım Hakkı Varlıkları15 43.014.887 28.103.776Maddi Olmayan Duran Varlıklar208.944.129 159.103.427Şerefiye18 106.319.692 106.319.692Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 102.624.437 52.783.735Peşin Ödenmiş Giderler11 20.706.311 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler34 11.789.746 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.916.565 0Ertelenmiş Vergi Varlığı32 31.248.152 29.946.481TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.356.873.591 647.274.747TOPLAM VARLIKLAR4.625.815.878 2.119.555.156KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.210.061.295 894.459.973İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 2.210.061.295 894.459.973Banka Kredileri7 2.195.583.914 820.343.770Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 14.477.381 16.398.374İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 0 57.717.829Ticari Borçlar8b 816.378.438 221.516.757İlişkili Taraflara Ticari Borçlar34 15.696.283 6.033.082İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar800.682.155 215.483.675Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 37.126.829 13.350.691Diğer Borçlar10b 26.095.202 28.058.692İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.930.792 7.827.733İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar19.164.410 20.230.959Türev Araçlar6 10.935.886 485.728Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 10.935.886 485.728Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.817.455 2.997.040İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.817.455 2.997.040Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32 2.948.394 227.555Kısa Vadeli Karşılıklar22a 5.806.761 4.261.113Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.175.943 2.522.688Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.630.818 1.738.425ARA TOPLAM3.112.170.260 1.165.357.549TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.112.170.260 1.165.357.549UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar61.213.837 157.447.473İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 61.213.837 157.447.473Banka Kredileri7 30.245.588 145.563.600Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 30.968.249 11.883.873Uzun Vadeli Karşılıklar22b 21.376.652 12.416.952Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22b 21.376.652 12.416.952Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32 18.889.920 11.898.741TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER101.480.409 181.763.166TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.213.650.669 1.347.120.715ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.412.165.209 772.434.441Ödenmiş Sermaye24a 860.000.000 227.571.100Paylara İlişkin Primler (İskontolar)24a 5.203.762 2.256.362Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-8.764.014 83.235.986Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.685.734 -2.871.565Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.685.734 -2.871.565Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24c -7.685.734 -2.871.565Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.381.837 8.541.316Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)16.381.837 8.541.316Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)16.381.837 8.541.316Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24b 46.485.140 38.087.444Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları174.787.202 235.115.190Net Dönem Karı veya Zararı325.757.016 180.498.608TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.412.165.209 772.434.441TOPLAM KAYNAKLAR4.625.815.878 2.119.555.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25a 2.020.718.336 1.013.719.129Satışların Maliyeti25b -1.312.393.367 -662.405.526TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)708.324.969 351.313.603BRÜT KAR (ZARAR)708.324.969 351.313.603Genel Yönetim Giderleri26b -79.282.890 -46.824.354Pazarlama Giderleri26a -87.330.503 -50.758.497Araştırma ve Geliştirme Giderleri26c -31.274.904 -18.269.154Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 5.016.538 3.962.665Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -86.011.169 -8.110.152ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)429.442.041 231.314.111Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30a 2.578.830 1.979.252Yatırım Faaliyetlerinden Giderler30b -181.144 -386.217FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)431.839.727 232.907.146Finansman Gelirleri31a 126.884.880 12.555.878Finansman Giderleri31b -224.394.384 -94.803.259SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)334.330.223 150.659.765Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.573.207 29.838.843Dönem Vergi (Gideri) Geliri32 -4.438.104 -227.555Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri32 -4.135.103 30.066.398SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)325.757.016 180.498.608DÖNEM KARI (ZARARI)325.757.016 180.498.608Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları325.757.016 180.498.608Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Yüz Adet Adi Hisse Senedi (TL) 33 0,48000000 0,39000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.814.169 -299.815Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22b -6.017.711 -374.769Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.203.542 74.954Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.203.542 74.954Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar7.840.521 8.541.316Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.598.468 10.676.645Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)10.598.468 10.676.645Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.757.947 -2.135.329Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-2.757.947 -2.135.329DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.026.352 8.241.501TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)328.783.368 188.740.109Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları328.783.368 188.740.109http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001329BIST