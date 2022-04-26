***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler227.571.100 2.256.362 83.235.986 -2.871.565 8.541.316 38.087.444 235.115.190 180.498.608 772.434.441 772.434.441Diğer Düzeltmeler16.911.740 627.466 -4.899.858 12.639.348 15.419.894 28.059.242Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.256.362 100.147.726 -2.871.565 627.466 8.541.316 38.087.444 230.215.332 180.498.608 785.073.789 15.419.894 800.493.683Transferler8.141.646 172.356.962 -180.498.608 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.604.160 6.444.110 73.001.299 81.049.569 682.051 81.731.620Dönem Karı (Zararı)73.001.299 73.001.299 -859.195 72.142.104Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.604.160 6.444.110 8.048.270 1.541.246 9.589.516Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönem Sonu Bakiyeler2.7 227.571.100 2.256.362 100.147.726 -2.871.565 2.231.626 14.985.426 46.229.090 402.572.294 73.001.299 866.123.358 16.101.945 882.225.303Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.7 860.000.000 5.203.762 8.147.726 -7.685.734 8.810.764 16.381.837 46.485.140 172.945.200 319.390.940 1.429.679.635 16.894.580 1.446.574.215Transferler319.054 319.071.886 -319.390.940 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.108.118 -2.098.491 211.888.706 211.898.333 -289.133 211.609.200Dönem Karı (Zararı)211.888.706 211.888.706 -2.314.580 209.574.126Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.108.118 -2.098.491 9.627 2.025.447 2.035.074Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-28.000.000 -28.000.000 -28.000.000Dönem Sonu Bakiyeler860.000.000 5.203.762 -19.852.274 -7.685.734 10.918.882 14.283.346 46.804.194 492.017.086 211.888.706 1.613.577.968 16.605.447 1.630.183.415Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-585.462.839 -148.474.698Dönem Karı (Zararı)209.574.126 72.142.104Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)209.574.126 72.142.104Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler160.536.396 40.775.619Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.484.796 10.991.989Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-229.581 17.272Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8a 78.140 17.272Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -307.721 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.858.077 1.260.948Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.259.697 1.452.994Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15a 598.380 -192.046Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler125.920.568 36.814.314Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.712.599 -659.112Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler127.633.167 37.473.426Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.623.575 309.361Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 13.338.996 -8.600.994Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.460.035 -17.271İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-953.761.228 -259.527.411Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-582.684.507 -241.342.159Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-47.435.396 -44.086.813Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-462.907.696 -119.218.816Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler153.435.555 147.075.880Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-9.696.083 625.709Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.473.101 -2.581.212Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-583.650.706 -146.609.688Alınan Faiz1.712.599 659.112Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-341.132 -398.618Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.250.161 -2.125.504Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8a 66.561 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-221.065.131 -21.374.021Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-28.000.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.925.387 18.616Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.925.387 18.616Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-148.667.396 -21.392.637Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -126.937.243 -21.174.750Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -21.730.153 -217.887Verilen Nakit Avans ve Borçlar-36.939.942 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-36.939.942 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-9.383.180 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.262.215.051 344.981.658Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.632.585.839 485.318.466Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-266.308.084 -119.197.326İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış3.101.794Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.820.901 -3.120.399Ödenen Temettüler-363.453Ödenen Faiz-98.241.803 -20.757.424YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)455.687.081 175.132.939NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)455.687.081 175.132.939DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 107.077.183 78.792.535DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 562.764.264 253.925.474Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 563.091.865 107.447.303Finansal Yatırımlar9.383.180 0Vadeli Mevduatlar5 9.383.180 0Ticari Alacaklar8a 2.243.774.549 1.654.632.440İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 1.354.666 523.890İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.242.419.883 1.654.108.550Diğer Alacaklar9a 2.956.053 3.561.437İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.956.053 3.561.437Türev Araçlar168.700.732 169.694.609Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 168.700.732 169.694.609Stoklar10 1.611.856.777 1.148.641.360Peşin Ödenmiş Giderler119.910.018 107.996.108İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.206.035 870.800İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler118.703.983 107.125.308Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 301.767 1.079.923Diğer Dönen Varlıklar126.609.177 89.499.203İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar126.609.177 89.499.203ARA TOPLAM4.846.584.118 3.282.552.383TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.846.584.118 3.282.552.383DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar2.020.895 8.623.198İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8a 2.020.895 8.623.198Diğer Alacaklar948.274 851.455İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9a 948.274 851.455Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4.744.934 4.775.883Maddi Duran Varlıklar11 1.186.375.188 1.044.072.504Kullanım Hakkı Varlıkları45.888.215 43.014.887Maddi Olmayan Duran Varlıklar327.324.140 294.956.738Şerefiye13 106.319.692 106.319.692Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 221.004.448 188.637.046Peşin Ödenmiş Giderler57.646.253 20.706.311İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler51.810.326 11.789.746İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.835.927 8.916.565Ertelenmiş Vergi Varlığı19 47.280.607 31.248.152TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.672.228.506 1.448.249.128TOPLAM VARLIKLAR6.518.812.624 4.730.801.511KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.644.929.876 2.210.061.295İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.644.929.876 2.210.061.295Banka Kredileri3.529.674.216 2.195.583.914Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 17.659.352 14.477.381İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 97.596.308 0Ticari Borçlar8b 970.223.972 816.788.417İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 33.735.338 15.696.283İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar936.488.634 801.092.134Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27.430.746 37.126.829Diğer Borçlar9b 21.058.721 26.276.907İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.930.792 6.930.792İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14.127.929 19.346.115Türev Araçlar0 10.935.886Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 0 10.935.886Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.520.017 2.817.455İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.520.017 2.817.455Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü34.489.069 2.948.394Kısa Vadeli Karşılıklar15a 7.934.557 5.992.579Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.705.359 4.361.761Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.229.198 1.630.818ARA TOPLAM4.709.586.958 3.112.947.762TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.709.586.958 3.112.947.762UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar63.905.152 61.213.837İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar63.905.152 61.213.837Banka Kredileri7 32.589.215 30.245.588Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 31.315.937 30.968.249Diğer Borçlar9b 60.114.898 52.848.957İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9b-21 60.114.898 52.848.957Uzun Vadeli Karşılıklar22.951.619 21.376.652Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15b 22.951.619 21.376.652Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 32.070.582 35.840.088TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER179.042.251 171.279.534TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.888.629.209 3.284.227.296ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.613.577.968 1.429.679.635Ödenmiş Sermaye860.000.000 860.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.203.762 5.203.762Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-19.852.274 8.147.726Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.685.734 -7.685.734Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.685.734 -7.685.734Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.685.734 -7.685.734Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25.202.228 25.192.601Yabancı Para Çevrim Farkları10.918.882 8.810.764Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)14.283.346 16.381.837Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler46.804.194 46.485.140Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları492.017.086 172.945.200Net Dönem Karı veya Zararı211.888.706 319.390.940Kontrol Gücü Olmayan Paylar16.605.447 16.894.580TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.630.183.415 1.446.574.215TOPLAM KAYNAKLAR6.518.812.624 4.730.801.511Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16a 1.078.278.754 436.559.395Satışların Maliyeti16b -639.934.668 -295.604.765TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)438.344.086 140.954.630BRÜT KAR (ZARAR)438.344.086 140.954.630Genel Yönetim Giderleri-32.262.555 -15.908.945Pazarlama Giderleri-32.856.310 -15.932.439Araştırma ve Geliştirme Giderleri-10.036.609 -6.464.994Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 8.847.453 2.314.907Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -57.730.192 -25.232.387ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)314.305.873 79.730.772Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.562.477 256.538Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-399.780 -31.653FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)316.468.570 79.955.657Finansman Gelirleri47.073.509 22.412.068Finansman Giderleri-140.628.957 -38.826.615SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)222.913.122 63.541.110Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.338.996 8.600.994Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -34.489.069 -80.628Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 21.150.073 8.681.622SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)209.574.126 72.142.104DÖNEM KARI (ZARARI)209.574.126 72.142.104Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.314.580 -859.195Ana Ortaklık Payları211.888.706 73.001.299Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Yüz Adet Adi Hisse Senedi (TL) 20 0,25000000 0,16000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.035.074 9.589.516Yabancı Para Çevrim Farkları4.133.565 3.145.406Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)4.133.565 3.145.406Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.963.130 8.055.136Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.963.130 8.055.136Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler864.639 -1.611.026Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi864.639 -1.611.026DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.035.074 9.589.516TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)211.609.200 81.731.620Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-289.133 682.051Ana Ortaklık Payları211.898.333 81.049.569http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024111BIST