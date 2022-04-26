***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor
26.04.2022 22:12
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
227.571.100 2.256.362 83.235.986 -2.871.565 8.541.316 38.087.444 235.115.190 180.498.608 772.434.441 772.434.441
Diğer Düzeltmeler
16.911.740 627.466 -4.899.858 12.639.348 15.419.894 28.059.242
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.256.362 100.147.726 -2.871.565 627.466 8.541.316 38.087.444 230.215.332 180.498.608 785.073.789 15.419.894 800.493.683
Transferler
8.141.646 172.356.962 -180.498.608 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.604.160 6.444.110 73.001.299 81.049.569 682.051 81.731.620
Dönem Karı (Zararı)
73.001.299 73.001.299 -859.195 72.142.104
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.604.160 6.444.110 8.048.270 1.541.246 9.589.516
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.7 227.571.100 2.256.362 100.147.726 -2.871.565 2.231.626 14.985.426 46.229.090 402.572.294 73.001.299 866.123.358 16.101.945 882.225.303
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.7 860.000.000 5.203.762 8.147.726 -7.685.734 8.810.764 16.381.837 46.485.140 172.945.200 319.390.940 1.429.679.635 16.894.580 1.446.574.215
Transferler
319.054 319.071.886 -319.390.940 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.108.118 -2.098.491 211.888.706 211.898.333 -289.133 211.609.200
Dönem Karı (Zararı)
211.888.706 211.888.706 -2.314.580 209.574.126
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.108.118 -2.098.491 9.627 2.025.447 2.035.074
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-28.000.000 -28.000.000 -28.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000.000 5.203.762 -19.852.274 -7.685.734 10.918.882 14.283.346 46.804.194 492.017.086 211.888.706 1.613.577.968 16.605.447 1.630.183.415
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-585.462.839 -148.474.698
Dönem Karı (Zararı)
209.574.126 72.142.104
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
209.574.126 72.142.104
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
160.536.396 40.775.619
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.484.796 10.991.989
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-229.581 17.272
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8a 78.140 17.272
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -307.721 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.858.077 1.260.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.259.697 1.452.994
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15a 598.380 -192.046
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
125.920.568 36.814.314
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.712.599 -659.112
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
127.633.167 37.473.426
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.623.575 309.361
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 13.338.996 -8.600.994
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.460.035 -17.271
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-953.761.228 -259.527.411
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-582.684.507 -241.342.159
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.435.396 -44.086.813
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-462.907.696 -119.218.816
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
153.435.555 147.075.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.696.083 625.709
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.473.101 -2.581.212
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-583.650.706 -146.609.688
Alınan Faiz
1.712.599 659.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-341.132 -398.618
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.250.161 -2.125.504
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8a 66.561 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-221.065.131 -21.374.021
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-28.000.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.925.387 18.616
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.925.387 18.616
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-148.667.396 -21.392.637
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -126.937.243 -21.174.750
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -21.730.153 -217.887
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-36.939.942 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-36.939.942 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.383.180 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.262.215.051 344.981.658
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.632.585.839 485.318.466
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-266.308.084 -119.197.326
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3.101.794
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.820.901 -3.120.399
Ödenen Temettüler
-363.453
Ödenen Faiz
-98.241.803 -20.757.424
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
455.687.081 175.132.939
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
455.687.081 175.132.939
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 107.077.183 78.792.535
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 562.764.264 253.925.474
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 563.091.865 107.447.303
Finansal Yatırımlar
9.383.180 0
Vadeli Mevduatlar
5 9.383.180 0
Ticari Alacaklar
8a 2.243.774.549 1.654.632.440
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 1.354.666 523.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.242.419.883 1.654.108.550
Diğer Alacaklar
9a 2.956.053 3.561.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.956.053 3.561.437
Türev Araçlar
168.700.732 169.694.609
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 168.700.732 169.694.609
Stoklar
10 1.611.856.777 1.148.641.360
Peşin Ödenmiş Giderler
119.910.018 107.996.108
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.206.035 870.800
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
118.703.983 107.125.308
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 301.767 1.079.923
Diğer Dönen Varlıklar
126.609.177 89.499.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
126.609.177 89.499.203
ARA TOPLAM
4.846.584.118 3.282.552.383
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.846.584.118 3.282.552.383
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
2.020.895 8.623.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8a 2.020.895 8.623.198
Diğer Alacaklar
948.274 851.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9a 948.274 851.455
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
4.744.934 4.775.883
Maddi Duran Varlıklar
11 1.186.375.188 1.044.072.504
Kullanım Hakkı Varlıkları
45.888.215 43.014.887
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
327.324.140 294.956.738
Şerefiye
13 106.319.692 106.319.692
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 221.004.448 188.637.046
Peşin Ödenmiş Giderler
57.646.253 20.706.311
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
51.810.326 11.789.746
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.835.927 8.916.565
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 47.280.607 31.248.152
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.672.228.506 1.448.249.128
TOPLAM VARLIKLAR
6.518.812.624 4.730.801.511
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.644.929.876 2.210.061.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.644.929.876 2.210.061.295
Banka Kredileri
3.529.674.216 2.195.583.914
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 17.659.352 14.477.381
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 97.596.308 0
Ticari Borçlar
8b 970.223.972 816.788.417
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 33.735.338 15.696.283
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
936.488.634 801.092.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27.430.746 37.126.829
Diğer Borçlar
9b 21.058.721 26.276.907
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.930.792 6.930.792
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.127.929 19.346.115
Türev Araçlar
0 10.935.886
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 0 10.935.886
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.520.017 2.817.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.520.017 2.817.455
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34.489.069 2.948.394
Kısa Vadeli Karşılıklar
15a 7.934.557 5.992.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.705.359 4.361.761
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.229.198 1.630.818
ARA TOPLAM
4.709.586.958 3.112.947.762
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.709.586.958 3.112.947.762
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
63.905.152 61.213.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
63.905.152 61.213.837
Banka Kredileri
7 32.589.215 30.245.588
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 31.315.937 30.968.249
Diğer Borçlar
9b 60.114.898 52.848.957
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9b-21 60.114.898 52.848.957
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.951.619 21.376.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15b 22.951.619 21.376.652
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 32.070.582 35.840.088
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
179.042.251 171.279.534
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.888.629.209 3.284.227.296
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.613.577.968 1.429.679.635
Ödenmiş Sermaye
860.000.000 860.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.203.762 5.203.762
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-19.852.274 8.147.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.685.734 -7.685.734
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.685.734 -7.685.734
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.685.734 -7.685.734
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.202.228 25.192.601
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.918.882 8.810.764
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
14.283.346 16.381.837
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.804.194 46.485.140
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
492.017.086 172.945.200
Net Dönem Karı veya Zararı
211.888.706 319.390.940
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.605.447 16.894.580
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.630.183.415 1.446.574.215
TOPLAM KAYNAKLAR
6.518.812.624 4.730.801.511
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16a 1.078.278.754 436.559.395
Satışların Maliyeti
16b -639.934.668 -295.604.765
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
438.344.086 140.954.630
BRÜT KAR (ZARAR)
438.344.086 140.954.630
Genel Yönetim Giderleri
-32.262.555 -15.908.945
Pazarlama Giderleri
-32.856.310 -15.932.439
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-10.036.609 -6.464.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 8.847.453 2.314.907
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -57.730.192 -25.232.387
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
314.305.873 79.730.772
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.562.477 256.538
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-399.780 -31.653
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
316.468.570 79.955.657
Finansman Gelirleri
47.073.509 22.412.068
Finansman Giderleri
-140.628.957 -38.826.615
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
222.913.122 63.541.110
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.338.996 8.600.994
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -34.489.069 -80.628
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 21.150.073 8.681.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
209.574.126 72.142.104
DÖNEM KARI (ZARARI)
209.574.126 72.142.104
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.314.580 -859.195
Ana Ortaklık Payları
211.888.706 73.001.299
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Yüz Adet Adi Hisse Senedi (TL) 20 0,25000000 0,16000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.035.074 9.589.516
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.133.565 3.145.406
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
4.133.565 3.145.406
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.963.130 8.055.136
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.963.130 8.055.136
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
864.639 -1.611.026
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
864.639 -1.611.026
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.035.074 9.589.516
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
211.609.200 81.731.620
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-289.133 682.051
Ana Ortaklık Payları
211.898.333 81.049.569
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024111
BIST