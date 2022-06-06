***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.06.2022 18:20
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 10.05.2022
Genel Kurul Tarihi 03.06.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe GEBZE
Adres Gebze OSB Mahallesi 700.Sk. No: 711 / 1 P.K. 41400 Gebze / KOCAELİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 1.000.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve Yönetim Kurulu'na 2022-2026 Yılları (5 yıl) için geçerli olacak şekilde Sermaye Artırım yetkisi verilmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ekteki şekliyle tadili hakkında görüşülmesi, onaya sunulması ve karara bağlanması,
4 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararlar, ekte yer alan 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.06.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Meeting Minute.pdf - Tutanak
EK: 4 List Of Attendants.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 03.06.2022 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 06.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034978
BIST