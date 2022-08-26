***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İhraç Belgesi









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.08.2022 tarihinde onaylanan, 5.000.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin ihraç belgesi ve başvuru formu ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058659BIST