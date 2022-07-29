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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

29.07.2022 18:16
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Tavanın Belirlenmesi ile İlgili Yönetim Kurulu Kararı ve SPK'ya Başvuru Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 29.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.07.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.07.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizin gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Türk Lirası cinsinden 5.000.000.000 TL (BeşMilyarTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tüm şart ve hükümlerin belirlenmesine Yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbanher türlü evrakın Şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi, bu hususlarda gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. İlgili Yönetim Kurulu kararına istinaden Genel Müdürlüğümüz tarafından 29.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049409


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