***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.01.2024 20:00
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Onayı ve İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.01.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.01.2025
Ek Açıklamalar
İhraç tavanı limit başvurumuz SPK tarafından 09.01.2024 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238227
BIST