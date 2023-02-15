***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15 Şubat 2023 tarihli toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, bağlı ortaklığımız FERBİS Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Şirketimiz arasındaki "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır.Raporun sonuç kısmı"2022 yılında, bağlı ortaklığımız FERBİS Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Şirketimiz arasında yaygın ve süreklilik arz eden, hammadde, ambalaj ve mamul satışı konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satışlar içindeki payının %10'u aşması ve 2023 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceği öngörülmekte olup söz konusu işlemlerin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir." şeklindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113719BIST