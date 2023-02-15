***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
15.02.2023 23:57
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15 Şubat 2023 tarihli toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, bağlı ortaklığımız FERBİS Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Şirketimiz arasındaki "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır.
Raporun sonuç kısmı
"2022 yılında, bağlı ortaklığımız FERBİS Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Şirketimiz arasında yaygın ve süreklilik arz eden, hammadde, ambalaj ve mamul satışı konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satışlar içindeki payının %10'u aşması ve 2023 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceği öngörülmekte olup söz konusu işlemlerin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir." şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113719
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,13
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.769
18:0518,8491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
18,8513
En Düşük
18,8462
18:0520,1626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,1641
En Düşük
20,1514
18:051.113,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -9,66
|Açılış
|: 1.113,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.109,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|0,99
|33.291.176
|% 10,00
|
|ERSU
|6,27
|16.261.533
|% 10,00
|
|TUKAS
|18,48
|109.964.938
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|692.729.347
|% 10,00
|
|ALMAD
|4,18
|13.807.446
|% 10,00
|
|FLAP
|10,94
|265.696.022
|% -9,96
|
|PCILT
|24,66
|61.126.459
|% -6,94
|
|RODRG
|78,00
|71.037.427
|% -5,97
|
|BEYAZ
|20,04
|83.286.139
|% -4,66
|
|CEOEM
|15,82
|90.023.285
|% -3,95
|
|THYAO
|139,90
|2.841.682.082
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.691.255.078
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.826.354.949
|% 10,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.349.859.523
|% 9,98
|
|ENKAI
|28,08
|1.339.119.155
|% 9,95
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 9,81
|
|AKGRT
|2,96
|434.333.957
|% 2,78
|
|BSOKE
|5,74
|659.025.855
|% -0,17
|
|YKBNK
|8,94
|780.477.717
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,63
|727.534.008
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8448
|18,8491
|% 0,00
|
|Euro
|20,1485
|20,1626
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,6084
|22,7218
|% -1,12
|
|Frank
|20,3190
|20,4414
|% -0,18
|
|Riyal
|5,0093
|5,0345
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-18,35
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-10,41
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.559
|7.631
|-87,00
|
|Yarım
|3.693
|3.734
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.846
|1.867
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,67
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,11
|-0,14
|
|B. Petrol
|85,38
|85,38
|-0,20
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA