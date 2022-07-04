***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
04.07.2022 18:31
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 3.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 860.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.290.000.000 TL nakit karşılığı, 380.000.000 TL iç kaynaklardan olmak üzere 860.000.000 TL'den 2.530.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 1.670.000.000 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla bugün (04.07.2022 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
İzahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041324
BIST
18:052.406
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -37,79
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.406
18:0516,8248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0703
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8529
En Düşük
16,7215
18:0517,5761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0972
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
18:05977,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,36
|Açılış
|: 977,41
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
980,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|15,38
|513.281.810
|% 9,94
|
|OYAYO
|9,51
|10.377.932
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|40.090.278
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|36.930.789
|% 9,82
|
|KLKIM
|23,50
|141.173.677
|% 7,90
|
|LIDFA
|10,04
|43.195.695
|% -9,96
|
|CANTE
|40,00
|87.033.078
|% -9,42
|
|ARMDA
|142,00
|1.806.696
|% -7,25
|
|BALAT
|11,60
|564.799
|% -7,20
|
|MZHLD
|87,00
|21.604.755
|% -6,50
|
|THYAO
|47,68
|3.029.643.423
|% -3,29
|
|KOZAL
|196,50
|1.921.747.800
|% 5,08
|
|SISE
|21,20
|1.805.622.187
|% -0,66
|
|EREGL
|25,96
|1.324.819.989
|% -4,07
|
|KOZAA
|28,30
|1.144.284.233
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,83
|939.809.667
|% 0,71
|
|ODAS
|2,73
|463.761.832
|% -5,54
|
|YKBNK
|4,28
|540.372.407
|% -2,95
|
|TSKB
|1,98
|191.570.506
|% -3,41
|
|KRDMD
|10,67
|941.442.427
|% -5,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8221
|16,8248
|% 0,42
|
|Euro
|17,5494
|17,5761
|% 0,56
|
|Sterlin
|20,3130
|20,4149
|% 0,52
|
|Frank
|17,4369
|17,5420
|% 0,27
|
|Riyal
|4,4705
|4,4929
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-5,74
|
|Altın Gr.
|977
|977
|1,31
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.526
|6.619
|29,00
|
|Yarım
|3.194
|3.236
|14,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.618
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,92
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,06
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,01
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 2 kaybederek (% -1.59 ) 2, 613
-
17:59XU100
Endeks 2, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 39 altında . İşlem hacmi 24, 622.00 milyon TL de
-
17:59PENGD
Yüzde -5.95 oranında düşüşle 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 988, 164 adet işlem
-
17:58KFEIN
Yüzde -6.23 oranında düşüşle 21.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 359 adet işlem
-
17:56MZHLD
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 86.95 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 433 adet işlem