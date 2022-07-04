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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

04.07.2022 18:31
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)


***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Açıklamalar

Şirketimizin  3.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 860.000.000  TL  olan çıkarılmış sermayesinin 1.290.000.000 TL nakit karşılığı, 380.000.000  TL iç kaynaklardan olmak üzere 860.000.000 TL'den 2.530.000.000 TL'ye çıkarılması  nedeniyle artırılacak 1.670.000.000 TL nominal değerli paylarının  ihraç ve  halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla bugün (04.07.2022 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
İzahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041324


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