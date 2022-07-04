***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 3.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 860.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.290.000.000 TL nakit karşılığı, 380.000.000 TL iç kaynaklardan olmak üzere 860.000.000 TL'den 2.530.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 1.670.000.000 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla bugün (04.07.2022 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.İzahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041324BIST