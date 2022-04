***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artışı ve süre uzatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ek AçıklamalarŞirketimiz' in 15.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimiz' in son yıllarda yakaladığı sürdürülebilir büyüme ivmesi satış hasılatımızı, faaliyet karımızı ve net karımızı önemli ölçüde artırırken, net işletme sermayesi ihtiyacımız da artmıştır.2022 yılında da bu büyümenin devam etmesi hedeflenmekte olup, Şirketimiz' in işletme sermayesi ihtiyacındaki artışını karşılamak, finansman yükünü azaltmak ve büyümeyi devamlı kılacak yatırımları hayata geçirebilmek üzere,Şirketimiz' in 860.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 1.290.000.000 TL bedelli, 380.000.000 TL bedelsiz olmak üzere toplam 1.670.000.000 TL artırılarak 2.530.000.000 TL'ye çıkarılmasına,Bu amaçla kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi için gereken işlemlere başlanması hususunda Genel Müdürlük'ün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021268BIST