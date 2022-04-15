***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.04.2022 18:47
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artışı ve süre uzatımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ek Açıklamalar
Şirketimiz' in 15.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimiz' in son yıllarda yakaladığı sürdürülebilir büyüme ivmesi satış hasılatımızı, faaliyet karımızı ve net karımızı önemli ölçüde artırırken, net işletme sermayesi ihtiyacımız da artmıştır.
2022 yılında da bu büyümenin devam etmesi hedeflenmekte olup, Şirketimiz' in işletme sermayesi ihtiyacındaki artışını karşılamak, finansman yükünü azaltmak ve büyümeyi devamlı kılacak yatırımları hayata geçirebilmek üzere,
Şirketimiz' in 860.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 1.290.000.000 TL bedelli, 380.000.000 TL bedelsiz olmak üzere toplam 1.670.000.000 TL artırılarak 2.530.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
Bu amaçla kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi için gereken işlemlere başlanması hususunda Genel Müdürlük'ün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021268
BIST