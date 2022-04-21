***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.04.2022 18:25
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Süre Uzatımı-SPK'ya Başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 21.04.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 (Birmilyar) TL'den 3.000.000.000 (Üçmilyar) TL'ye çıkarılması için Esas Sözleşme 7.Maddesinin tadili konusunda gerekli iznin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu' na 21/04/2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022766
BIST
18:052.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 30,88
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
18:0514,7068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0355
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7200
En Düşük
14,6564
18:0515,9691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0372
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
18:05916,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -6,52
|Açılış
|: 916,86
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|8,03
|62.370.116
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.466.692
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.718.624
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.377.420
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|108.065.793
|% 9,99
|
|MEPET
|3,37
|8.184.527
|% -7,42
|
|HUNER
|3,20
|176.083.873
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,16
|914.347
|% -4,53
|
|MARKA
|3,20
|2.001.985
|% -4,48
|
|BRYAT
|399,70
|104.081.030
|% -4,47
|
|THYAO
|40,18
|4.931.502.471
|% 3,40
|
|GARAN
|14,49
|3.460.413.006
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|ASELS
|28,52
|2.629.902.199
|% 2,37
|
|KRDMD
|16,23
|2.363.136.600
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|TSKB
|2,07
|750.560.882
|% 3,50
|
|VAKBN
|4,75
|1.578.971.953
|% 7,95
|
|ODAS
|2,53
|856.715.829
|% -3,07
|
|HALKB
|6,19
|1.717.716.023
|% 3,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7033
|14,7095
|% 0,26
|
|Euro
|15,9535
|15,9653
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,1300
|19,2259
|% 0,08
|
|Frank
|15,3751
|15,4677
|% -0,20
|
|Riyal
|3,9075
|3,9271
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-17,36
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-5,01
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,47
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,29
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,11
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Seans Raporu
18:05
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17:59INVEO
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PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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