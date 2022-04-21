***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Süre Uzatımı-SPK'ya BaşvuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Tavanı SüresiYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 21.04.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 (Birmilyar) TL'den 3.000.000.000 (Üçmilyar) TL'ye çıkarılması için Esas Sözleşme 7.Maddesinin tadili konusunda gerekli iznin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu' na 21/04/2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022766BIST