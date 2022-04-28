***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Süre Uzatımı-SPK Başvurusu-OnayYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 21.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.04.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 (Birmilyar) TL'den 3.000.000.000 (Üçmilyar) TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarakŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 7'nci maddesinin ekli tadil metninin değiştirilmesi için yaptığımız başvuru T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/04/2022 tarih E-29833736-110.04.04-20860 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından da 28/04/2022 tarih E-50035491-431.02-00074282266 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Esas sözleşme tadil metninin onaylı hali ekte olup ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 ONAYLANAN_ESAS_SÖZLEŞME_TADİL_METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024991BIST