Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.04.2022 18:21
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Süre Uzatımı-SPK Başvurusu-Onay
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 21.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.04.2022

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 (Birmilyar) TL'den 3.000.000.000 (Üçmilyar) TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 7'nci maddesinin ekli tadil metninin değiştirilmesi için yaptığımız başvuru T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/04/2022 tarih E-29833736-110.04.04-20860 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından da 28/04/2022 tarih E-50035491-431.02-00074282266 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Esas sözleşme tadil metninin onaylı hali ekte olup ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ONAYLANAN_ESAS_SÖZLEŞME_TADİL_METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024991


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.428
Değişim :  -0,94% |  -23,01
Açılış :  2.460  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.478 En Düşük
2.428
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SKBNK 1,21 246.709.369 % 10,00  
EGGUB 251,90 11.586.644 % 10,00  
BOSSA 44,00 23.799.857 % 10,00  
CASA 127,60 1.135.939 % 10,00  
INVEO 32,88 12.853.163 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7667 14,7799 % -0,19  
Euro 15,5271 15,5552 % -0,46  
Sterlin 18,3484 18,4405 % -0,93  
Frank 15,1281 15,2192 % -0,59  
Riyal 3,9238 3,9434 % -0,31  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.896 1.896 10,28  
Altın Gr. 900 900 2,07  
Cumhuriyet 5.982 6.072 -22,00  
Tam 5.954 6.102 -24,87  
Yarım 2.878 2.952 -12,04  
Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,20 23,23 -0,09  
Gümüş Gr. 11,00 11,01 -0,09  
B. Petrol 107 107 2,42  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru