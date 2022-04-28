***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.04.2022 18:21
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Süre Uzatımı-SPK Başvurusu-Onay
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 21.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.04.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 (Birmilyar) TL'den 3.000.000.000 (Üçmilyar) TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 7'nci maddesinin ekli tadil metninin değiştirilmesi için yaptığımız başvuru T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/04/2022 tarih E-29833736-110.04.04-20860 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından da 28/04/2022 tarih E-50035491-431.02-00074282266 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Esas sözleşme tadil metninin onaylı hali ekte olup ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ONAYLANAN_ESAS_SÖZLEŞME_TADİL_METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024991
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 10,00
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|EGGUB
|251,90
|11.586.644
|% 10,00
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|BOSSA
|44,00
|23.799.857
|% 10,00
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|CASA
|127,60
|1.135.939
|% 10,00
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|INVEO
|32,88
|12.853.163
|% 9,97
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|BASGZ
|16,23
|601.821.150
|% -9,98
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|DAGHL
|25,14
|1.872.025
|% -9,96
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|BMSCH
|7,72
|53.075.812
|% -9,92
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|OTTO
|34,00
|820.651
|% -8,70
|
|KZBGY
|64,40
|35.057.624
|% -6,94
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|THYAO
|40,50
|6.714.440.475
|% 0,00
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|GARAN
|14,98
|2.361.399.095
|% 0,07
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|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% -1,97
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|EREGL
|33,16
|1.648.258.685
|% -3,44
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|SISE
|17,71
|1.526.524.599
|% -0,62
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|ALBRK
|1,26
|555.753.148
|% -3,08
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|EKGYO
|2,65
|1.108.462.896
|% 0,76
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|YKBNK
|4,91
|1.394.135.355
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 10,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% -1,97
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|18:05
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|Satış
|%
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|Dolar
|14,7667
|14,7799
|% -0,19
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|Euro
|15,5271
|15,5552
|% -0,46
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|Sterlin
|18,3484
|18,4405
|% -0,93
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|Frank
|15,1281
|15,2192
|% -0,59
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|Riyal
|3,9238
|3,9434
|% -0,31
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.896
|1.896
|10,28
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|Altın Gr.
|900
|900
|2,07
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
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|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
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|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
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|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,09
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|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|-0,09
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|B. Petrol
|107
|107
|2,42
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