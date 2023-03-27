***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Süre Uzatımı-SPK Başvurusu-OnayYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 8.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 16.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.03.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000 (Üçmilyar) TL'den 8.500.000.000 (Sekizmilyarbeşyüzmilyon) TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarakŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 7'nci maddesinin değiştirilmesi için yaptığımız başvuru T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/03/2023 tarih E-29833736-110.03.03-35179 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından da 27/03/2023 tarih E-50035491-431.02-00083990056 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Esas sözleşme tadil metninin onaylı hali 30.03.2023 tarihli genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128261BIST