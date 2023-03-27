***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.03.2023 18:39
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Süre Uzatımı-SPK Başvurusu-Onay
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 8.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 16.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000 (Üçmilyar) TL'den 8.500.000.000 (Sekizmilyarbeşyüzmilyon) TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 7'nci maddesinin değiştirilmesi için yaptığımız başvuru T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/03/2023 tarih E-29833736-110.03.03-35179 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından da 27/03/2023 tarih E-50035491-431
.02-00083990056 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Esas sözleşme tadil metninin onaylı hali 30.03.2023 tarihli genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128261
BIST