***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
03.04.2023 19:21
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) KURTULUŞ BEDRİ VAROĞLU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) KADRİ ÖZGÜNEŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) BÜLENT ŞAMİL YETİŞ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) KURTULUŞ BEDRİ VAROĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) TUBA BEKTAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) KADRİ ÖZGÜNEŞ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) BÜLENT ŞAMİL YETİŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131330
BIST
18:054.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 26,53
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.852
En Düşük
4.680
18:0519,2211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0380
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2211
En Düşük
19,1668
18:0521,0368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1045
|Açılış
|: 21,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
21,0368
En Düşük
20,8986
18:051.225,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.225,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.226,38
En Düşük
1.223,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|95,15
|1.739.098.145
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|30.750.092
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|7.394.074
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|29.065.840
|% 9,99
|
|BRKO
|4,63
|2.919.989
|% 9,98
|
|UZERB
|196,20
|2.877.345
|% -10,00
|
|BFREN
|4.413,30
|124.757.036
|% -10,00
|
|DGGYO
|38,66
|3.222.272
|% -9,97
|
|FENER
|51,95
|98.300.316
|% -9,97
|
|EMNIS
|37,28
|1.604.435
|% -9,95
|
|TUPRS
|564,40
|3.964.645.207
|% 6,47
|
|THYAO
|120,80
|3.432.922.029
|% 1,94
|
|EREGL
|35,30
|2.930.432.584
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|SKBNK
|2,57
|877.800.169
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|EKGYO
|6,23
|1.061.170.254
|% 0,65
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|YKBNK
|9,67
|1.340.886.114
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1963
|19,2297
|% 0,24
|
|Euro
|20,9139
|21,0059
|% 0,35
|
|Sterlin
|23,7602
|23,8794
|% -0,01
|
|Frank
|20,9469
|21,0731
|% 0,00
|
|Riyal
|5,1044
|5,1300
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|15,04
|
|Altın Gr.
|1.225
|1.225
|0,17
|
|Cumhuriyet
|8.256
|8.380
|50,00
|
|Tam
|8.287
|8.400
|-1,00
|
|Yarım
|4.063
|4.111
|0,00
|
|Çeyrek
|2.031
|2.055
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,78
|14,81
|0,00
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NETAS
Yüzde 7.17 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 813, 377 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 4, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 50, 718.00 milyon TL de
-
17:57GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 576, 517 adet işlem
-
17:55SKTAS
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 453, 363 adet işlem
-
17:54EKIZ
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 303 adet işlem