***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiBina ve ArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüSarıçam İlçesi, Acıdere OSB Mahallesi, Adana Hacı Sabancı OSB, Atatürk Bulvarı, No. 19 ADANA - 20.064,07 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04.07.2022 - 25.07.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım BedeliUSD 2.590.000İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,24Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%5,37Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,71Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%3,89İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%2,29Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihAlımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYatırım/OlumluKarşı TarafB**** T*** S**** T.A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazar Yaklaşımı ve Maliyet YaklaşımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası18.07.2022 / 2022-ÖZEL-561Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıAden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarUSD 2.627.847İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından 25.07.2022 tarihinde alınan karar ile Şirketimizin 04.07.2022 tarihli kararına istinaden Adana İli Sarıçam İlçesi, Acıdere OSB Mahallesi, Adana Hacı Sabancı OSB, Atatürk Bulvarı, No. 19 adresinde bulunan Organomineral Üretim Tesisinin satın alınması amacıyla yaptırılan gayrimenkul değerlemesi sonucunda tespit edilen değer USD 2.627.847,00 olup yapılan görüşmeler sonucunda ilgili taşınmazın USD 2.590.000,00'a satın alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047608BIST