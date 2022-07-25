***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
25.07.2022 18:16
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Bina ve Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Sarıçam İlçesi, Acıdere OSB Mahallesi, Adana Hacı Sabancı OSB, Atatürk Bulvarı, No. 19 ADANA - 20.064,07 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.07.2022 - 25.07.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
USD 2.590.000
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,24
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%5,37
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,71
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%3,89
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%2,29
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım/Olumlu
Karşı Taraf
B**** T*** S**** T.A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazar Yaklaşımı ve Maliyet Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
18.07.2022 / 2022-ÖZEL-561
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
USD 2.627.847
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 25.07.2022 tarihinde alınan karar ile Şirketimizin 04.07.2022 tarihli kararına istinaden Adana İli Sarıçam İlçesi, Acıdere OSB Mahallesi, Adana Hacı Sabancı OSB, Atatürk Bulvarı, No. 19 adresinde bulunan Organomineral Üretim Tesisinin satın alınması amacıyla yaptırılan gayrimenkul değerlemesi sonucunda tespit edilen değer USD 2.627.847,00 olup yapılan görüşmeler sonucunda ilgili taşınmazın USD 2.590.000,00'a satın alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047608
BIST