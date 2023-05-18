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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

18.05.2023 20:34
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa & Fabrika Binası
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Ankara İli Sincan İlçesi, Temelli Malıköy Mahallesi, 463 Ada 4 Parsel ve 463 Ada 5 Parsel
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.05.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
141.875.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,17%
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
5,61%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,05%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
5,57%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
2,71%
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım/Olumlu
Karşı Taraf
R*** M*** O*** Dan. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. / V*** Ç*** T*** İnş. Rek. Dan. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazar Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
18.04.2023 / 23-038
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
147.550.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile  
Ankara İli Sincan İlçesi, Temelli Maliköy Mahallesi, 463 Ada 4 Parsel ve 463 Ada 5 Parsel adresinde kain arsa ve fabrika binasının satın alınması amacıyla yaptırılan gayrimenkul değerlemesi sonucunda tespit edilen değer 147.550.000,00 TL olup yapılan görüşmeler sonucunda ilgili taşınmazın 141.875.000,00 TL'ye satın alınması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152522


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Çeyrek 2.220 2.295 9,00  
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Gümüş Gr. 14,91 14,93 -0,17  
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