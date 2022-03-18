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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.03.2022 23:49
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Yönetim Kurulumuz' un almış olduğu kararlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Şirketimizin 01 Nisan 2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Kamil DERECE' nin, Sn. Bülent Şamil YETİŞ' in ve Sn. Kadri ÖZGÜNEŞ' in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir. 
Buna ilave olarak   
(II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6 numaralı maddesinin, 5 numaralı fıkrası gereği Sermaye Piyasası Kurulu'na sunduğumuz haklı gerekçelerin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilmesine istinaden Şirketimiz' in  Yönetim Kurulu' nda son on (10) yıl içerisinde altı (6) yıldan beri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Sayın Kamil DERECE' nin, kimya bölümünden lisans derecesinde mezun olması, uzmanlık alanı olan kimya sektöründe uzun yıllar çalışması ve bu sektörü iyi tanıması, dolayısıyla göreve geldiği günden beri şirketimize yapmış olduğu katkıların göz ardı edilemeyecek kadar fazla olması, 
Özellikle pandemi süreci ile birlikte ortaya çıkan yeni koşullara şirketimizin hızlı bir şekilde ayak uydurup, gelecek projeksiyonlarının yapılmasında sağladığı katkılar, 
Diğer iki bağımsız üyemizden biri olan Sayın Bülent Şamil YETİŞ' in 31.03.2020 tarihinde şirketimiz Yönetim Kurulunda görev yapmaya başlaması, dolayısıyla şirketimizde yalnızca bir yıllık deneyiminin olması, 
01 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında paydaşlarımızın onayına sunularak göreve başlaması öngörülen diğer Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Kadri ÖZGÜNEŞ' in de şirketimizde ilk defa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olacak olması nedenleri dikkate alınarak, 
Sayın Kamil DERECE' nin 2022 yılında da şirketimizde bir (1) yıl süreyle daha Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapması konusunda SPK'dan olumlu görüş alınmış olup, 01 Nisan 2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmesi için paydaşların onayına sunulacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011612


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