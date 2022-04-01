***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2022 20:53
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz 01 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş. (adına hareket eden gerçek kişi Musa Levent ORTAKÇIER)'in 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine, Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (adına hareket eden gerçek kişi Baran ÇELİK)'in 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine, Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015247
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|3.287.507.191
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|KRDMD
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|2.457.323.840
|% 1,96
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|TUPRS
|227,40
|2.186.565.111
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|GARAN
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|% 2,05
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|AKBNK
|7,31
|2.177.623.713
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|YKBNK
|4,11
|1.170.330.998
|% 0,74
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|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
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|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
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|Alış
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|Dolar
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|908
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|6.128
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|6.008
|6.157
|-29,06
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|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
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|1.456
|1.489
|-7,02
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|Gümüş.Ons
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|24,62
|-0,19
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|11,63
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|105
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