***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 01 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş. (adına hareket eden gerçek kişi Musa Levent ORTAKÇIER)'in 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine, Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (adına hareket eden gerçek kişi Baran ÇELİK)'in 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine, Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015247BIST