***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2022 21:01
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi'nin aldığı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Şirketimiz 01 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi (adına hareket eden gerçek kişi Remzi ER)'in yerine 01.04.2022 tarihi itibariyle Arif ÇETİNKAYA atanmış olup, Sayın Arif ÇETİNKAYA' nın özgeçmişine ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015250
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18:052.252
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|44,34
|37.497.991
|% 9,97
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|ULUSE
|124,60
|4.428.907
|% 9,97
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|DAPGM
|20,52
|131.755.206
|% 9,91
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|GRNYO
|2,34
|3.600.279
|% 9,86
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|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
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|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
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|PENTA
|340,00
|94.474.718
|% -9,28
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|ETILR
|8,85
|5.384.765
|% -6,25
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|KLNMA
|14,51
|756.507
|% -6,08
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|AKFGY
|3,13
|30.655.057
|% -5,72
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|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
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|THYAO
|32,78
|3.287.507.191
|% 1,61
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|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
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|KRDMD
|15,60
|2.457.323.840
|% 1,96
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|TUPRS
|227,40
|2.186.565.111
|% 6,06
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|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
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|AKBNK
|7,31
|2.177.623.713
|% 0,69
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|YKBNK
|4,11
|1.170.330.998
|% 0,74
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6829
|14,6941
|% 0,15
|
|Euro
|16,2187
|16,2366
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,1795
|19,2756
|% -0,22
|
|Frank
|15,8075
|15,9027
|% -0,16
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|Riyal
|3,9042
|3,9238
|% 0,16
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|Alış
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|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-14,97
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|Altın Gr.
|908
|908
|-5,58
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|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
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|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
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|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
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|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
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|Gümüş.Ons
|24,56
|24,60
|-0,22
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|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|-0,09
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|B. Petrol
|105
|105
|-0,20
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