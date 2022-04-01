***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi'nin aldığı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Şirketimiz 01 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm Anonim Şirketi (adına hareket eden gerçek kişi Remzi ER)'in yerine 01.04.2022 tarihi itibariyle Arif ÇETİNKAYA atanmış olup, Sayın Arif ÇETİNKAYA' nın özgeçmişine ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015250BIST