***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Mali İşler Direktörü olarak görev yapmakta olan Sayın Uğur Akbaş, Oyak Gıda Tarım Hayvancılık Grubu bünyesinde faaliyet gösteren başka bir şirkette yeni görevine başlamasından dolayı bugün itibariyle Hektaş'taki görevinden ayrılmıştır. Sayın Uğur Akbaş'ın yerine Mali İşler Direktörü olarak Sayın Enis Emre TERZİ Yönetim Kurulu Kararı ile 01.09.2022 itibariyle atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059146BIST