***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2022 19:00
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz faaliyetlerine olumlu katkı sağlayacağı düşünülen yurtdışı yatırım planlamamız kapsamında Türkiye ile Özbekistan arasındaki karşılıklı yarara dayalı ekonomik ilişkileri güçlendirmek, Özbekistan pazarının yanı sıra diğer Türki Cumhuriyetleri'ne de yakın olmak, dolayısıyla ihracat odaklı büyümeye destek vermek amacıyla, bitki koruma ve bitki besleme alanında faaliyet göstermesi için Özbekistan /Taşkent'te hisselerinin %100'ünün sahibi HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş. olacak şekilde, "HEKTAS ASIA LLC" unvanlı şirketin kurulmasına karar verilmiştir. Yapılacak yatırım sonucunda Özbekistan tesisimizle birlikte mevcut bitki koruma kapasitemizin %47, bitki besleme (Organomineral gübre) kapasitemizin %152, toplam kapasitemizin ise %111 oranında artıracağı öngörülmektedir. Kurulacak yeni şirketin ciro ve karlılığa da önemli ölçüde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080986
BIST
18:054.507
En Yüksek
|Değişim
|: -3,45%
|| -161,28
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
18:0518,6171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:0519,3189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0141
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
18:051.053,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,47
|Açılış
|: 1.053,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|51,70
|1.207.537
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|138.210.173
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.517.649
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.690.393
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.971.914
|% -10,00
|
|ALCTL
|82,40
|202.927.083
|% -9,99
|
|KMPUR
|136,20
|211.690.088
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|349.203.329
|% -9,98
|
|THYAO
|107,00
|12.411.455.682
|% 2,29
|
|EREGL
|36,90
|7.284.110.669
|% -0,38
|
|ASELS
|40,12
|6.538.087.733
|% 0,70
|
|KONTR
|194,10
|4.464.811.969
|% -9,97
|
|KOZAL
|261,40
|3.853.490.464
|% 6,65
|
|EKGYO
|5,38
|2.244.540.990
|% -2,71
|
|ALBRK
|3,14
|1.171.584.270
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,28
|3.800.541.934
|% -6,29
|
|VAKBN
|9,27
|3.479.389.645
|% -9,91
|
|ISCTR
|9,30
|3.189.682.063
|% -6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6080
|18,6190
|% 0,16
|
|Euro
|19,3018
|19,3192
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,9938
|22,1041
|% -0,42
|
|Frank
|19,4706
|19,5879
|% -0,67
|
|Riyal
|4,9364
|4,9611
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-12,93
|
|Altın Gr.
|1.054
|1.054
|-6,27
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.008
|7.135
|-27,00
|
|Yarım
|3.403
|3.488
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.702
|1.744
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,97
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|12,54
|12,55
|-0,27
|
|B. Petrol
|90,19
|90,19
|-2,67
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GESAN
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 52 kaybederek (% -3.08 ) 3, 985
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, BRLSM, KATMR, AKENR, MEGAP, ALFAS, MTRKS, PRDGS, MEGAP, AGESA
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, AZTEK, HEKTS, DOGUB, ERCB, ELITE, KERVN, YEOTK, ALCTL, SASA
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17:58
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