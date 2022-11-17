***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz faaliyetlerine olumlu katkı sağlayacağı düşünülen yurtdışı yatırım planlamamız kapsamında Türkiye ile Özbekistan arasındaki karşılıklı yarara dayalı ekonomik ilişkileri güçlendirmek, Özbekistan pazarının yanı sıra diğer Türki Cumhuriyetleri'ne de yakın olmak, dolayısıyla ihracat odaklı büyümeye destek vermek amacıyla, bitki koruma ve bitki besleme alanında faaliyet göstermesi için Özbekistan /Taşkent'te hisselerinin %100'ünün sahibi HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş. olacak şekilde, "HEKTAS ASIA LLC" unvanlı şirketin kurulmasına karar verilmiştir. Yapılacak yatırım sonucunda Özbekistan tesisimizle birlikte mevcut bitki koruma kapasitemizin %47, bitki besleme (Organomineral gübre) kapasitemizin %152, toplam kapasitemizin ise %111 oranında artıracağı öngörülmektedir. Kurulacak yeni şirketin ciro ve karlılığa da önemli ölçüde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080986BIST