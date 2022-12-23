***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan ve tarım ilaçları imal, ithal ve pazarlaması alanlarında faaliyet gösteren Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ("Ferbis")'in paylarının halka arz yöntemiyle Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir. Bağlı ortaklığımızın halka arz süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089570BIST