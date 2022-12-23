***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2022 18:17
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan ve tarım ilaçları imal, ithal ve pazarlaması alanlarında faaliyet gösteren Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ("Ferbis")'in paylarının halka arz yöntemiyle Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir. Bağlı ortaklığımızın halka arz süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089570
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0632
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.079,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,12
|Açılış
|: 1.079,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6717
|18,6894
|% 0,15
|
|Euro
|19,8227
|19,8562
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,4265
|22,5389
|% 0,15
|
|Frank
|19,9281
|20,0482
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9517
|4,9765
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|4,39
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|4,27
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.292
|7.360
|42,00
|
|Yarım
|3.531
|3.600
|22,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.800
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|0,12
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|3,47
|