***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin aldığı Yönetim Kurulu Kararına istinaden,Şirketimiz 07.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (adına hareket eden gerçek kişi Baran ÇELİK)'in yerine 07.02.2023 tarihi itibariyle Volkan ÜNLÜEL atanmış olup, Sayın Volkan ÜNLÜEL' in özgeçmişine ekte yer verilmiştir.Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi AKDENİZ CHEMSON KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin aldığı Yönetim Kurulu Kararına istinaden,Şirketimiz 07.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan AKDENİZ CHEMSON KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (adına hareket eden gerçek kişi Aslıhan DÖĞER)'in yerine 07.02.2023 tarihi itibariyle İrem ATALAY atanmış olup, Sayın İrem ATALAY' ın özgeçmişine ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110964BIST