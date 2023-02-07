***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.02.2023 21:02
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin aldığı Yönetim Kurulu Kararına istinaden,
Şirketimiz 07.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (adına hareket eden gerçek kişi Baran ÇELİK)'in yerine 07.02.2023 tarihi itibariyle Volkan ÜNLÜEL atanmış olup, Sayın Volkan ÜNLÜEL' in özgeçmişine ekte yer verilmiştir.
Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi AKDENİZ CHEMSON KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin aldığı Yönetim Kurulu Kararına istinaden,
Şirketimiz 07.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan AKDENİZ CHEMSON KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (adına hareket eden gerçek kişi Aslıhan DÖĞER)'in yerine 07.02.2023 tarihi itibariyle İrem ATALAY atanmış olup, Sayın İrem ATALAY' ın özgeçmişine ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110964
BIST
18:054.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
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|Önceki Kapanış
|: 4.930
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4.904
En Düşük
4.485
18:0518,8166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0081
|Açılış
|: 19,0800
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|Önceki Kapanış
|: 19,1450
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18,8356
En Düşük
18,7984
18:0520,2109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0126
|Açılış
|: 20,4000
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|Önceki Kapanış
|: 20,5900
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20,2109
En Düşük
20,1288
18:051.134,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,07
|Açılış
|: 1.133,09
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|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.136,70
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.964,50
|302.370.375
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|100.513.938
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|115.481.320
|% 9,98
|
|OYAKC
|24,92
|2.314.635.355
|% 9,97
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 9,96
|
|DOBUR
|48,96
|1.485.600
|% -10,00
|
|EYGYO
|15,84
|28.888.644
|% -10,00
|
|BURCE
|41,76
|6.048.604
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|10.012.701
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|63.894.292
|% -10,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% -9,08
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% -9,95
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% -9,71
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% -5,60
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% -8,45
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% -9,26
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 5,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8233
|18,8334
|% 0,05
|
|Euro
|20,1851
|20,2116
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,5939
|22,7072
|% -0,03
|
|Frank
|20,3361
|20,4586
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0015
|5,0266
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|3,07
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|1,03
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.690
|7.763
|8,00
|
|Yarım
|3.757
|3.799
|4,00
|
|Çeyrek
|1.878
|1.899
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|-0,05
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