***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2023 23:17
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/12/22 - 02/02/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi amacıyla halka açılma amaçlı esas sözleşme değişikliği başvurusu 15.02.2023 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113711
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,13
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.769
18:0518,8491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
18,8513
En Düşük
18,8462
18:0520,1626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,1641
En Düşük
20,1514
18:051.113,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -9,66
|Açılış
|: 1.113,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.109,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|0,99
|33.291.176
|% 10,00
|
|ERSU
|6,27
|16.261.533
|% 10,00
|
|TUKAS
|18,48
|109.964.938
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|692.729.347
|% 10,00
|
|ALMAD
|4,18
|13.807.446
|% 10,00
|
|FLAP
|10,94
|265.696.022
|% -9,96
|
|PCILT
|24,66
|61.126.459
|% -6,94
|
|RODRG
|78,00
|71.037.427
|% -5,97
|
|BEYAZ
|20,04
|83.286.139
|% -4,66
|
|CEOEM
|15,82
|90.023.285
|% -3,95
|
|THYAO
|139,90
|2.841.682.082
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.691.255.078
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.826.354.949
|% 10,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.349.859.523
|% 9,98
|
|ENKAI
|28,08
|1.339.119.155
|% 9,95
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 9,81
|
|AKGRT
|2,96
|434.333.957
|% 2,78
|
|BSOKE
|5,74
|659.025.855
|% -0,17
|
|YKBNK
|8,94
|780.477.717
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,63
|727.534.008
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8448
|18,8491
|% 0,00
|
|Euro
|20,1485
|20,1626
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,6084
|22,7218
|% -1,12
|
|Frank
|20,3190
|20,4414
|% -0,18
|
|Riyal
|5,0093
|5,0345
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-18,35
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-10,41
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.559
|7.631
|-87,00
|
|Yarım
|3.693
|3.734
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.846
|1.867
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,67
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,11
|-0,14
|
|B. Petrol
|85,38
|85,38
|-0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA