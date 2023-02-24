***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve on şehrimizi doğrudan etkileyen depremler nedeniyle T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hesabına Şirketimiz tarafından 50.000.000 TL (Ellimilyon Türk Lirası) tutarında bağış yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.Ülkemize geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116864BIST