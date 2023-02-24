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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.02.2023 19:25
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve on şehrimizi doğrudan etkileyen depremler nedeniyle T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hesabına Şirketimiz tarafından 50.000.000 TL (Ellimilyon Türk Lirası) tutarında bağış yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
 
Ülkemize geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116864


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