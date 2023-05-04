***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2023 14:46
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Her geçen gün bünyesine yeni iş kollarını ekleyen HEKTAŞ'ın hızla büyüyen pet mama pazarında üretici olarak yerini alma çalışmalarında sona gelinmiş olup, 40.336 m2 alan içinde kurulan "Pet Mama" üretim tesisinde deneme üretimleri yapılmış ve başarıyla sonuçlanmıştır. Seri üretime geçilmesi için gerekli tüm izinlerin alınması işlemi de sonuçlandırılmış olup, üretim faaliyetlerimiz başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146800
BIST
14:584.540
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 54,22
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.470
14:5819,4885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0202
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4954
En Düşük
19,4503
14:5821,6399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1071
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,5153
14:581.279,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.279,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler14:58
|KGYO
|42,24
|11.987.332
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|192.500
|% 10,00
|
|SELVA
|8,59
|29.558.635
|% 9,99
|
|ASUZU
|136,80
|33.872.890
|% 9,97
|
|GRTRK
|31,12
|46.336.031
|% 9,96
|
|IHAAS
|156,40
|9.933.356
|% -7,73
|
|UMPAS
|3,25
|156.666
|% -7,14
|
|SAMAT
|22,28
|25.024.574
|% -4,95
|
|PAMEL
|171,60
|25.372.033
|% -4,67
|
|CASA
|114,20
|303.214
|% -4,27
|
|THYAO
|128,60
|2.567.191.552
|% -0,46
|
|KOZAL
|16,90
|2.419.497.883
|% 3,30
|
|EUPWR
|80,20
|2.004.226.507
|% 2,23
|
|EREGL
|31,32
|1.521.447.285
|% 0,06
|
|TUPRS
|68,20
|1.411.230.134
|% -1,16
|
|KOZAL
|16,90
|2.419.497.883
|% 3,30
|
|EKGYO
|5,56
|498.701.616
|% 0,54
|
|ISCTR
|10,77
|523.712.293
|% 1,60
|
|EREGL
|31,32
|1.521.447.285
|% 0,06
|
|KRDMD
|14,01
|653.156.769
|% 2,19
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4842
|19,4885
|% 0,10
|
|Euro
|21,6229
|21,6399
|% 0,50
|
|Sterlin
|24,4486
|24,5712
|% 0,31
|
|Frank
|21,9297
|22,0618
|% 0,11
|
|Riyal
|5,1799
|5,2058
|% 0,14
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.043
|2.043
|3,92
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|3,93
|
|Cumhuriyet
|9.150
|9.289
|62,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.501
|4.589
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.287
|-28,00
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,61
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,06
|16,07
|0,05
|
|B. Petrol
|72,54
|72,54
|0,21
|