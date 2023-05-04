***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHer geçen gün bünyesine yeni iş kollarını ekleyen HEKTAŞ'ın hızla büyüyen pet mama pazarında üretici olarak yerini alma çalışmalarında sona gelinmiş olup, 40.336 m2 alan içinde kurulan "Pet Mama" üretim tesisinde deneme üretimleri yapılmış ve başarıyla sonuçlanmıştır. Seri üretime geçilmesi için gerekli tüm izinlerin alınması işlemi de sonuçlandırılmış olup, üretim faaliyetlerimiz başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146800BIST