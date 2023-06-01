***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2023 19:10
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi'nin aldığı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Şirketimiz 01.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan OYAK Anonim Şirketi adına hareket eden gerçek kişi Okan SİVRİ'nin yerine 01.06.2023 tarihi itibariyle Şansel YILMAZ atanmış olup, Sayın ' ın özgeçmişine ekte yer verilmiştir. Denizcilik ve Liman İşletmeleri
Şansel YILMAZ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155438
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|YAPRK
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|13.477.562
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|AVHOL
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|206.272.860
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|OTTO
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|2.068.170
|% 9,98
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|POLHO
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|ISSEN
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|BURCE
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|LIDER
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|THYAO
|147,00
|6.107.264.770
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|ASTOR
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|3.318.930.015
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|3.119.535.291
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|AKBNK
|16,34
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|23,18
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|YKBNK
|10,53
|2.374.392.799
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|EKGYO
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|ISCTR
|11,40
|2.164.383.316
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|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
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|ALBRK
|2,58
|347.667.829
|% 3,20
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|17:59
|Alış
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|Dolar
|20,8107
|20,8169
|% 0,14
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|Euro
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|Sterlin
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|Frank
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|22,9779
|% 0,41
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|Riyal
|5,5315
|5,5592
|% 0,07
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|17:59
|Alış
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|Altın Ons
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|1.980
|16,82
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|Altın Gr.
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|1.325
|12,55
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|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-2,00
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|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
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|Yarım
|4.452
|4.569
|-6,00
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|Çeyrek
|2.233
|2.291
|-4,00
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|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|0,35
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|Gümüş Gr.
|15,95
|15,97
|0,24
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|B. Petrol
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|75,06
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