***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi'nin aldığı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Şirketimiz 01.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan OYAK Anonim Şirketi adına hareket eden gerçek kişi Okan SİVRİ'nin yerine 01.06.2023 tarihi itibariyle Şansel YILMAZ atanmış olup, Sayın ' ın özgeçmişine ekte yer verilmiştir. Denizcilik ve Liman İşletmeleriŞansel YILMAZhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155438BIST