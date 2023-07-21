***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2023 18:26
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkanı Omsan Lojistik A.Ş.'nin temsilcisi olarak görev yapmakta olan OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Başkanı Sayın Musa Levent ORTAKÇIER'in, 21.07.2023 tarihi itibarıyla OYAK Gıda Sektörü Başkanı olarak atanması nedeniyle bugün itibarıyla Hektaş ve bağlı ortaklıklarındaki görevlerinden ayrılmıştır. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin OYAK Kimya Tarım Grup Başkanlığı uhdesinde sürdürülmesi kararlaştırıldığından OYAK Kimya Tarım Sektörü Başkanı Sayın Eren Ziya DİK, 21.07.2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkanı Omsan Lojistik A.Ş.'nin temsilcisi olarak atanmıştır. Sayın Eren Ziya DİK'in özgeçmişine ekte yer verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174305
BIST
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18:006.688
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 5,67
|Açılış
|: 6.688
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|Önceki Kapanış
|: 6.682
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6.618
En Yüksek
6.724
18:0026,9400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1930
|Açılış
|: 27,0700
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|Önceki Kapanış
|: 27,1800
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27,0609
En Düşük
26,6357
18:0029,9944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1449
|Açılış
|: 30,1000
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|Önceki Kapanış
|: 30,3500
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30,3083
En Düşük
29,6517
18:001.701,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,57
|Açılış
|: 1.701,12
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|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
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1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SDTTR
|180,40
|1.584.584.454
|% 10,00
|
|YEOTK
|145,20
|1.078.158.765
|% 10,00
|
|BFREN
|6.029,80
|325.122.419
|% 10,00
|
|ESCAR
|123,20
|227.479.570
|% 10,00
|
|OYAYO
|30,80
|36.598.185
|% 10,00
|
|EUYO
|14,77
|1.716.702
|% -9,99
|
|MARKA
|13,70
|99.631.154
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|21.256.864
|% -9,94
|
|EKIZ
|23,46
|2.079.681
|% -9,77
|
|KGYO
|57,00
|110.099.776
|% -8,36
|
|ASTOR
|97,00
|11.434.217.907
|% 8,14
|
|THYAO
|223,60
|7.494.852.362
|% -0,71
|
|TUPRS
|91,40
|4.713.332.768
|% 0,44
|
|EUPWR
|174,90
|3.877.416.352
|% 3,43
|
|ASELS
|72,20
|3.687.398.478
|% -1,97
|
|ZOREN
|3,99
|2.483.422.178
|% 7,55
|
|EKGYO
|8,28
|2.623.917.378
|% -2,70
|
|SKBNK
|3,00
|882.021.014
|% 1,69
|
|ODAS
|10,35
|2.950.124.292
|% 5,61
|
|CANTE
|20,70
|3.371.746.849
|% -4,61
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9229
|26,9400
|% 0,72
|
|Euro
|29,9749
|29,9944
|% 0,49
|
|Sterlin
|34,5295
|34,7027
|% 0,58
|
|Frank
|30,9882
|31,1749
|% 0,77
|
|Riyal
|7,1588
|7,1947
|% 0,66
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|-5,80
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|5,44
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-114,00
|
|Tam
|11.111
|11.257
|-52,00
|
|Yarım
|5.556
|5.654
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.827
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,35
|21,38
|0,07
|
|B. Petrol
|80,56
|80,56
|0,94
|
Seans Raporu
18:00
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17:59KONKA
Yüzde 4.20 oranında artışla 49.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 220, 289 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 3 kaybederek (% -0.05 ) 7, 300
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17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, EKGYO, SKBNK
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17:57XU100
Endeks 6, 716 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 113, 444.00 milyon TL de
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17:56AVHOL
Yüzde 4.10 oranında artışla 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 236 adet işlem