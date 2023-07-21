***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkanı Omsan Lojistik A.Ş.'nin temsilcisi olarak görev yapmakta olan OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Başkanı Sayın Musa Levent ORTAKÇIER'in, 21.07.2023 tarihi itibarıyla OYAK Gıda Sektörü Başkanı olarak atanması nedeniyle bugün itibarıyla Hektaş ve bağlı ortaklıklarındaki görevlerinden ayrılmıştır. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin OYAK Kimya Tarım Grup Başkanlığı uhdesinde sürdürülmesi kararlaştırıldığından OYAK Kimya Tarım Sektörü Başkanı Sayın Eren Ziya DİK, 21.07.2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkanı Omsan Lojistik A.Ş.'nin temsilcisi olarak atanmıştır. Sayın Eren Ziya DİK'in özgeçmişine ekte yer verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174305BIST