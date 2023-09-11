***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.09.2023 19:46
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Hakkı Zafer TERZİOĞLU'nun, Şirketimizin bağlı ortaklığı Arma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak atanması nedeniyle, boşalan Hektaş Ticaret Türk A.Ş. Genel Müdürlük görevine Şirketimizin bağlı ortaklığı Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev alan Sayın Selami YILDIZ 11 Eylül 2023 tarihi itibarıyla atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193987
BIST
'
18:058.146
En Düşük
|Değişim
|: -2,15%
|| -178,81
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.127
En Yüksek
8.404
18:0526,8756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0391
|Açılış
|: 26,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
18:0528,9052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1756
|Açılış
|: 28,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
18:051.660,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,96
|Açılış
|: 1.660,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYGYO
|23,76
|125.640.321
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|3.162.623
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|1.511.895
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,66
|81.608.009
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|5.583.019
|% 10,00
|
|ENERY
|184,60
|3.865.550.118
|% -10,00
|
|IZENR
|58,05
|913.106.762
|% -10,00
|
|OFSYM
|91,80
|220.783.660
|% -10,00
|
|IDEAS
|59,40
|41.332.334
|% -10,00
|
|ONCSM
|213,30
|87.818.986
|% -10,00
|
|KOZAL
|32,80
|10.231.950.931
|% 6,08
|
|THYAO
|234,50
|7.003.318.332
|% -3,62
|
|KZGYO
|48,80
|6.361.108.406
|% 9,96
|
|SISE
|54,60
|6.193.285.046
|% 1,30
|
|ISCTR
|22,80
|5.931.894.617
|% -7,69
|
|ZOREN
|5,07
|2.985.196.576
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,03
|3.917.204.333
|% -4,75
|
|SKBNK
|5,79
|1.943.199.276
|% 4,89
|
|KOZAL
|32,80
|10.231.950.931
|% 6,08
|
|YKBNK
|16,27
|4.499.545.165
|% -5,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8692
|26,8756
|% 0,15
|
|Euro
|28,8947
|28,9052
|% 0,61
|
|Sterlin
|33,5290
|33,6971
|% 0,51
|
|Frank
|30,0494
|30,2304
|% 0,40
|
|Riyal
|7,1443
|7,1801
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,29
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.662
|5,68
|
|Cumhuriyet
|11.305
|11.476
|27,00
|
|Tam
|11.041
|11.145
|36,00
|
|Yarım
|5.537
|5.596
|20,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.798
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,95
|0,15
|
|B. Petrol
|90,70
|90,70
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLSYN
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 176, 227 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 8, 139 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 24 altında . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
-
17:58BRSAN
Yüzde -8.46 oranında düşüşle 652.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 268, 071 adet işlem
-
17:57KLSER
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 98.00 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 170, 020 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 55.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 659, 899 adet işlem