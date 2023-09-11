***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Müdürü Sayın Hakkı Zafer TERZİOĞLU'nun, Şirketimizin bağlı ortaklığı Arma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak atanması nedeniyle, boşalan Hektaş Ticaret Türk A.Ş. Genel Müdürlük görevine Şirketimizin bağlı ortaklığı Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev alan Sayın Selami YILDIZ 11 Eylül 2023 tarihi itibarıyla atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193987BIST