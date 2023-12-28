***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkan VekiliOYTAŞ İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin aldığı Yönetim Kurulu Kararına istinaden,Şirketimiz 28.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan OYTAŞ İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi adına hareket eden gerçek kişi Volkan ÜNLÜEL'in yerine Can ÖRÜNG atanmış olup, Sayın Can ÖRÜNG' ün özgeçmişine ekte yer verilmiştir.Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi Akdeniz Chemson Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin aldığı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Şirketimiz 28.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan Akdeniz Chemson Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına hareket eden gerçek kişi İrem ATALAY'ın yerine Sebahattin KARAKOÇ atanmış olup, Sayın Sebahattin KARAKOÇ'un özgeçmişine ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230313BIST