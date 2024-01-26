***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.01.2024 21:21
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Selami YILDIZ'ın 26.01.2024 tarihi itibarıyla görevden ayrılmasına, yerine 27.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere şirketimizde Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Sayın Enis Emre TERZİ'nin atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243128
BIST
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18:058.346
En Düşük
|Değişim
|: 2,16%
|| 176,39
|Açılış
|: 8.191
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|Önceki Kapanış
|: 8.170
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8.180
En Yüksek
8.348
18:0530,0999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,1425
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,0244
18:0532,7100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,1733
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6004
18:051.966,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,55
|Açılış
|: 1.966,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.961,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TARKM
|742,50
|682.818.275
|% 10,00
|
|ORMA
|149,70
|8.248.743
|% 9,99
|
|DIRIT
|19,82
|9.443.437
|% 9,99
|
|KBORU
|138,80
|300.280.491
|% 9,98
|
|VAKFN
|5,84
|202.369.666
|% 9,98
|
|SEKUR
|9,11
|4.737.383
|% -65,65
|
|TERA
|40,58
|104.695.044
|% -9,98
|
|YAYLA
|11,30
|29.018.479
|% -9,96
|
|GZNMI
|31,00
|41.978.016
|% -7,41
|
|SAMAT
|50,60
|243.360.624
|% -6,81
|
|THYAO
|260,00
|11.688.369.435
|% 3,07
|
|EKGYO
|10,29
|5.400.773.109
|% 7,08
|
|GUBRF
|148,00
|4.314.698.877
|% 6,47
|
|TCELL
|69,00
|4.251.237.955
|% 3,06
|
|EREGL
|43,30
|4.136.127.441
|% 1,12
|
|EKGYO
|10,29
|5.400.773.109
|% 7,08
|
|QUAGR
|4,08
|1.821.004.317
|% -5,34
|
|ZOREN
|4,51
|815.222.908
|% 2,04
|
|YKBNK
|21,76
|3.854.174.842
|% 0,28
|
|ISCTR
|25,30
|3.804.174.814
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9279
|30,0999
|% -0,47
|
|Euro
|32,3953
|32,7100
|% -0,53
|
|Sterlin
|38,3752
|38,5676
|% 0,12
|
|Frank
|34,9384
|35,1489
|% 0,56
|
|Riyal
|8,0552
|8,0956
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|915,76
|918,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,02
|960,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,72
|83,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,50
|2.018,82
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ONCSM
Yüzde 6.59 oranında artışla 189.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 383, 126 adet işlem
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17:57TGSAS
Yüzde 5.80 oranında artışla 31.72 lira fiyatla işlem gören hissede 210, 907 adet işlem
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17:56HUNER
Yüzde 9.94 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 261, 784 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 8, 343 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 11 üstünde . İşlem hacmi 99, 645.00 milyon TL de
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17:55EKGYO
Yüzde 7.49 oranında artışla 10.33 lira fiyatla işlem gören hissede 494, 023, 071 adet işlem