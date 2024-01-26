***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 26.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Selami YILDIZ'ın 26.01.2024 tarihi itibarıyla görevden ayrılmasına, yerine 27.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere şirketimizde Mali İşler Direktörü olarak görev yapan Sayın Enis Emre TERZİ'nin atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243128BIST