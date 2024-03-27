***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.03.2024 20:00
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi Akdeniz Chemson Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin aldığı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Şirketimiz 27.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan Akdeniz Chemson Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına hareket eden gerçek kişi 'un yerine Gözde ERKOÇ atanmış olup, Sayın 'un özgeçmişine ekte yer verilmiştir. Sebahattin KARAKOÇ
Gözde ERKOÇ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263452
BIST
'
18:008.807
En Düşük
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,66
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.906
18:0032,2594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0860
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2779
En Düşük
32,1073
18:0035,1296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,2655
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1764
En Düşük
34,7919
18:002.272,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 18,66
|Açılış
|: 2.272,05
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.278,49
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AGROT
|39,16
|852.715.874
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|99.822.031
|% 10,00
|
|GUBRF
|166,10
|2.407.959.217
|% 10,00
|
|TETMT
|13.200,00
|47.293.640
|% 10,00
|
|YKSLN
|23,10
|107.688.171
|% 10,00
|
|DERHL
|9,36
|42.991.650
|% -10,00
|
|PEKGY
|11,44
|1.192.551.444
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.105,00
|13.394.370
|% -9,99
|
|BRKSN
|47,98
|67.838.879
|% -9,98
|
|SODSN
|225,30
|11.671.892
|% -9,97
|
|THYAO
|282,75
|8.661.406.273
|% -0,88
|
|PETKM
|20,00
|5.140.499.960
|% -6,10
|
|ISCTR
|10,84
|3.844.244.990
|% -2,52
|
|ASELS
|55,70
|3.824.808.608
|% 5,09
|
|YKBNK
|26,42
|3.671.514.267
|% -0,83
|
|ISCTR
|10,84
|3.844.244.990
|% -2,52
|
|ZOREN
|5,51
|1.882.941.170
|% 1,29
|
|PETKM
|20,00
|5.140.499.960
|% -6,10
|
|EKGYO
|9,43
|1.854.121.089
|% 1,18
|
|AKFGY
|2,14
|320.552.860
|% 4,90
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2497
|32,2594
|% 0,27
|
|Euro
|35,0704
|35,1296
|% 0,76
|
|Sterlin
|41,0473
|41,2530
|% 0,33
|
|Frank
|35,8882
|36,0681
|% 0,13
|
|Riyal
|8,6649
|8,7083
|% 0,25
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,59
|24,62
|% 0,66
|
|Platin
|897,21
|899,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,93
|984,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,36
|85,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.190,99
|2.191,35
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
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17:59INGRM
Yüzde 5.86 oranında artışla 596.00 lira fiyatla işlem gören hissede 301, 231 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 67 artarak (% 0.13 ) 9, 531
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17:58XU100
Endeks 8, 817 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 78, 057.00 milyon TL de
-
17:58HDFGS
Yüzde 5.47 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 381, 205 adet işlem
-
17:57YESIL
Yüzde 6.85 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 531, 656 adet işlem