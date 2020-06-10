***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.06.2020 14:31
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSHEKT32123 ISIN KODLU ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİNİN 5.KUPON ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.08.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSHEKT32123
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.09.2018
Satışa Başlanma Tarihi 12.03.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.03.2019
Vade Başlangıç Tarihi 13.03.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 57.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.06.2019 11.06.2019 12.06.2019 6,3495 25,47 28,01 3.619.215 Evet
2 11.09.2019 10.09.2019 11.09.2019 7,0369 28,22 31,36 4.011.033 Evet
3 11.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 4,5366 18,2 19,48 2.585.861,92 Evet
4 11.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 3,6051 14,46 15,26 2.054.905 Evet
5 10.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 2,9311 11,76 12,29 1.670.754 Evet
6 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 2,3365 9,37 9,71 1.331.823
7 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020
8 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRSHEKT32123 ISIN kodlu özel sektör tahvilinin 1.670.754 TL tutarındaki 5.Kupon ödemesi 10/06/2020 tarihinde yapılmıştır.09.09.2020 ödeme tarihli 6. kupon faiz oranı ise % 2,3365 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850488
BIST